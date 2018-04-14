Японцы запретили Яне Рудковской снимать шоу Евгения Плющенко
Поклонники Яны Рудковской увидели в Instagram новое фото и пост, в котором она пожаловалась на ситуацию в Токио. Японцы запретили ей снимать шоу супруга Евгения Плющенко.
В сюжете фигурист позирует вместе с избранницей в сценическом костюме перед выходом на лед. Звезда отметила, что, несмотря на запреты съемок, она может делать селфи, а также рассказала подписчикам о прекрасном приеме и удивительной атмосфере на мероприятии.
Пользователи сетей были удивлены такими нюансами, однако сразу написали много лестных комментариев в адрес звездной пары. Они были восхищены их внешним видом и позитивным настроением, после чего пожелали спортсмену творческих успехов и любви зрителей.
В сюжете фигурист позирует вместе с избранницей в сценическом костюме перед выходом на лед. Звезда отметила, что, несмотря на запреты съемок, она может делать селфи, а также рассказала подписчикам о прекрасном приеме и удивительной атмосфере на мероприятии.
Пользователи сетей были удивлены такими нюансами, однако сразу написали много лестных комментариев в адрес звездной пары. Они были восхищены их внешним видом и позитивным настроением, после чего пожелали спортсмену творческих успехов и любви зрителей.