Японцы запретили Яне Рудковской снимать шоу Евгения Плющенко

В сюжете фигурист позирует вместе с избранницей в сценическом костюме перед выходом на лед. Звезда отметила, что, несмотря на запреты съемок, она может делать селфи, а также рассказала подписчикам о прекрасном приеме и удивительной атмосфере на мероприятии.Пользователи сетей были удивлены такими нюансами, однако сразу написали много лестных комментариев в адрес звездной пары. Они были восхищены их внешним видом и позитивным настроением, после чего пожелали спортсмену творческих успехов и любви зрителей.