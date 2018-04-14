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Анна Седокова не надела бельё на презентацию своей новой песни

Любимая публикой певица Анна Седокова не надела бельё на презентацию своей новой песни. Знаменитость знала, что ей предстоит выступление в эфире радиостанции, а потому не стала обременять себя мыслями по поводу внешнего вида.

Анна Седокова не надела бельё на презентацию своей новой песни

Анна Седокова сегодня посетила студию радиостанции «Русское радио», где впервые представила свою новую песни под названием «Ни слова о нём». Несмотря на то, что это лишь радио, видеозапись из студии всё же велась. Стоит отметить, что в качестве наряда для мероприятия исполнительница выбрала майку на тонких бретелях, высокие джинсы и замшевые ботинки, но вот про нижнее бельё почему-то не подумала.

Не только сотрудники радиостанции, но и пользователи Сети уже успели полюбоваться выпирающей из-под майки грудью Анны Седоковой, которая во время вокала решила ещё и сексуально станцевать. Мнение фолловеров на счёт внешнего вида матери троих детей разделилось. Есть те, кто восхитился её пышным бюстом, а также его формой, а кто-то раскритиковал, считая, что взрослая женщина должна носить бельё всегда.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:01
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