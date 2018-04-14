Анна Седокова не надела бельё на презентацию своей новой песни

Анна Седокова сегодня посетила студию радиостанции «Русское радио», где впервые представила свою новую песни под названием «Ни слова о нём». Несмотря на то, что это лишь радио, видеозапись из студии всё же велась. Стоит отметить, что в качестве наряда для мероприятия исполнительница выбрала майку на тонких бретелях, высокие джинсы и замшевые ботинки, но вот про нижнее бельё почему-то не подумала.Не только сотрудники радиостанции, но и пользователи Сети уже успели полюбоваться выпирающей из-под майки грудью Анны Седоковой, которая во время вокала решила ещё и сексуально станцевать. Мнение фолловеров на счёт внешнего вида матери троих детей разделилось. Есть те, кто восхитился её пышным бюстом, а также его формой, а кто-то раскритиковал, считая, что взрослая женщина должна носить бельё всегда.