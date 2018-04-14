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Pininfarina в 2020 году представит электрический гиперкар

Кузовное ателье Pininfarina планирует создать электрический гиперкар, где применение найдут гоночные современные технологии Формулы Е.

Pininfarina в 2020 году представит электрический гиперкар

Новинку презентуют в 2020 году. Она станет конкурентом Bugatti Chiron. С Pininfarina своими технологиями поделится компания Mahindra. Сейчас все подробности касательно будущего авто засекречены. Полностью электрический мотор гиперкара сможет генерировать больше 1 480 л.с. Ананда Махиндра, являющийся гендиректором автоконцерна Mahindra, заметила, что в новинке объединена мощь, красота, технологии современных электрокаров. Пока итальянское ателье Pininfarina получило $100 млн для разработки новой своей модельной линейки. Компания вскоре должна представить современный электрокроссовер K350. Его заказала гонконгская компания Hybrid Kinetic Group.

У авто запас хода достигнет около 1 000 км. Новинка должна дебютировать 25 апреля в рамках Пекинской автовыставки. Pininfarina в Пекин также привезёт концептуальный электрический седан H500.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 22:20
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