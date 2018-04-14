АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Книга Еноха: Загадочный апокриф христиан описал устройство небесного царства с внеземными обитателями из других миров
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Во Флориде спятивший после смерти друга гусь терроризирует жителей города

Во Флориде спятивший после смерти друга гусь терроризирует жителей города Де Бари. Они часто подвергаются нападениям со стороны птицы и были вынуждены обратиться за помощью к защитникам животных.

Потеря сородича негативно отразилась на состоянии психики птицы, которая любит поджидать новую жертву возле автобусной остановки. Потом гусь начинает преследовать детей, возвращающихся из школы, или нападать на взрослых американцев, после чего устраивает боевые сражения с другими животными.

Во Флориде спятивший после смерти друга гусь терроризирует жителей города


Жители устали от выходок особи, часто рвущей сетки на окнах домов. Они попросили волонтеров вывезти пернатого за пределы этого места к водоему, чтобы он мог успокоиться и найти себе новых друзей.
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:49
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
У 4-летней дочки Тимати появился парень
Курбан Омаров засмущал сына рассказом о любви в
Туристам запретили подъем на Эйфелеву башню из-за
Венсан Кассель с 21-летней возлюбленной
Слухи и новости «Дома-2»: Илья Яббаров оказался
Блогер Юрий Дудь мечтает взять интервью у Аллы
В семье экс-участницы «Дом-2» Алёны Водонаевой
Во Флориде спятивший после смерти друга гусь
Минздрав не поддержал идею продажи лекарств в
В озере под Магнитогорском местные жители нашли
Кристина Асмус в детстве донашивала одежду
Пользователи Сети уверены, что супруга Дмитрия
Ученые: "Хрустальная девушка" для
Ученые: Сапсан во время охоты своими движениями
Сергей Шнуров ругает жену за выпрямленные волосы
Алёна Водонаева удивила поклонников свадебным
В районе Курильских островов произошло два
Во Флориде сотрудница зоопарка обучила гориллу
Первая дочь Андрея Панина пытается забыть об отце
Ольга Бузова обрадовала Архангельск анонсом
Мэр Москвы нашел себе друга в приюте для животных
В 2018 году Россия совершит около 30 космических
Австралийский рыбак после поимки беременной акулы
Ученые: Туалетная бумага провоцирует
Норвежцы обнаружили в снежной яме зимующую хищную
Ученые: Беспорядок в доме может иногда принести
Анна Седокова не надела бельё на презентацию
Жителей Красноярска напугало появление снежных
Астрофизики: Сбой в работе пульсара связан с
Егор Крид поддерживает связь с экс-участницей
Просмотреть все новости