Во Флориде спятивший после смерти друга гусь терроризирует жителей города

Потеря сородича негативно отразилась на состоянии психики птицы, которая любит поджидать новую жертву возле автобусной остановки. Потом гусь начинает преследовать детей, возвращающихся из школы, или нападать на взрослых американцев, после чего устраивает боевые сражения с другими животными.Жители устали от выходок особи, часто рвущей сетки на окнах домов. Они попросили волонтеров вывезти пернатого за пределы этого места к водоему, чтобы он мог успокоиться и найти себе новых друзей.