У 4-летней дочки Тимати появился парень

Мама Тимати - Симона Юнусова, поведала, что реп-исполнитель не очень был рад данному развитию событий. Артист поинтересовался у дочери, кто этот мальчик, о каком она часто рассказывает. Алиса, не скрывая выдала - «Это мой парень». Женщина добавила, что надо было в тот момент видеть лицо Тимати.Фанаты посмеялись с ситуации. Некоторые поклонники, имеющие своих детей, поведали, к чему ещё надо быть готовым, так как чада редко врут, при этом часто рассказывают, за кого выйдут замуж и с кем уже целовались. Фолловеры также отметили то, что движениями и манерами Алиса очень схожа со своей матерью Алёной Шишковой, называя их кокетками.