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Егор Крид поддерживает связь с экс-участницей проекта «Холостяк»

Поклонники Егора Крида узнали, что герой «Холостяка» поддерживает связь с экс-участницей проекта. Общение с Николь Сахтариди певец раскрыл после упрёков со стороны пользователей Сети.

Егор Крид поддерживает связь с экс-участницей проекта «Холостяк»

Фанаты творчества Егора Крида, а также многие зрители проекта «Холостяк» остались не довольны тем, что в прошлом выпуске он решил распрощаться с Николь Сахтариди, не вручив ей розу. Свою позицию герой объяснил тем, что не верит девушке по поводу завершения её прошлых отношений. После этого фолловеры массово стали писать Криду, что он поступил неразумно, ведь участница являлась одной из самых достойных на шоу.

Увидев реакцию публики на случившееся, Егор Крид кратко признался подписчикам в том, что они с теперь уже экс-участницей «Холостяка» Николь Сахтариди всё же поддерживают связь и за рамками проекта. Фолловеров обрадовала такая новость, а кто-то даже предположил, что в скором времени девушку могут возвратить на экраны в рамках шоу.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:48
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