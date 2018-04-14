В озере под Магнитогорском местные жители нашли затонувший автомобиль
Магнитогорцы, проезжавшие по трассе Магнитогорск-Верхнеуральск, обнаружили в озере затонувшую машину. Транспортное средство практически полностью погрузилось в воду, но внутри и рядом с озером никого не было. Очевидцы решили сфотографировать жуткую картину, а затем опубликовали ее в одной из социальных сетей.
Фотоснимок стали активно обсуждать пользователи. Некоторые пытались понять, каким образом машина попала в воду. Предположения выдвигались разные, но чаще всего люди склонялись к тому, что водитель мог забыть о ручнике, совершал подводную рыбалку или устроил экстремальный тест-драйв.
Другие пользователи обвинял авторов снимка в том, что они вместо того, чтобы позвать МЧС на помощь делали фотографии и публиковали их в интернете. Хотя спасателей вызывать было некому по причине того, что машина была абсолютно пустой.
Через некоторое время обнаружилось, что водитель попросту не справился с управлением. Он вылетел с трассы прямо в озеро. В салоне машины находилось несколько человек, но, по словам очевидцев, всех их спасли сотрудники МЧС.
По всей видимости, магнитогорцы «разминулись» с потерпевшими. Пока пострадавших везли в больницу, машину оставили дожидаться спецтехники.
Фотоснимок стали активно обсуждать пользователи. Некоторые пытались понять, каким образом машина попала в воду. Предположения выдвигались разные, но чаще всего люди склонялись к тому, что водитель мог забыть о ручнике, совершал подводную рыбалку или устроил экстремальный тест-драйв.
Другие пользователи обвинял авторов снимка в том, что они вместо того, чтобы позвать МЧС на помощь делали фотографии и публиковали их в интернете. Хотя спасателей вызывать было некому по причине того, что машина была абсолютно пустой.
Через некоторое время обнаружилось, что водитель попросту не справился с управлением. Он вылетел с трассы прямо в озеро. В салоне машины находилось несколько человек, но, по словам очевидцев, всех их спасли сотрудники МЧС.
По всей видимости, магнитогорцы «разминулись» с потерпевшими. Пока пострадавших везли в больницу, машину оставили дожидаться спецтехники.
Происшествия
Добавил: Tatiana Сегодня, 14:44