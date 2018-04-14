Ростовчане жалуются на кошмарное состояние сидений в автобусах

Такой транспорт возит людей по городу, но водители не обращают внимания на слова пассажиров. Они отмечают, что их не интересует состояние салона, так как важнее всего вовремя доставить горожан на место. Владельцы компаний тоже не хотят заниматься обустройством автобусов, но раньше такие безобразия были только в маршрутках.Пользователи сетей иронично отметили, что сидения рвут злобные пассажиры, но никто не может понять, зачем им это нужно. Возможно, молодежь просто не знает, куда девать энергию перед ЧМ по футболу, потому что, три матча пройдут в городе, вот только туристы тоже могут заметить местные шедевры во время поездок.