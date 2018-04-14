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В Сети появились слухи о романе Ксении Собчак и Павла Дурова

Не так давно на просторах Сети стали появляться слухи о том, что скандально известная теледива и журналистка Ксения Собчак рассталась с супругом Максимом Виторганом.

В Сети появились слухи о романе Ксении Собчак и Павла Дурова

Судя по всему, известная экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» переключилась на создателя знаменитой соцсети «Вконтакте» и Telegramа Павла Дурова. В профиле своего микроблога миллиардер опубликовал фото, на котором он изображен верхом на белом коне среди пустыни.

Ксения Собчак прокомментировала данную публикацию, сравнив мужчину с принцем. В связи с этим, некоторые пользователи Сети сразу же начали подозревать, что у известной журналистки закрутился роман с молодым бизнесменом. На данный момент никто из молодых людей так и не прокомментировал эти слухи.

В Сети появились слухи о романе Ксении Собчак и Павла Дурова
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:44
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