В Сети появились слухи о романе Ксении Собчак и Павла Дурова

Судя по всему, известная экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» переключилась на создателя знаменитой соцсети «Вконтакте» и Telegramа Павла Дурова. В профиле своего микроблога миллиардер опубликовал фото, на котором он изображен верхом на белом коне среди пустыни.Ксения Собчак прокомментировала данную публикацию, сравнив мужчину с принцем. В связи с этим, некоторые пользователи Сети сразу же начали подозревать, что у известной журналистки закрутился роман с молодым бизнесменом. На данный момент никто из молодых людей так и не прокомментировал эти слухи.