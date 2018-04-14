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Филипп Киркоров пополнил свой гардероб курткой за 25 тысяч евро

Король поп-музыки Филипп Киркоров пополнил свой гардероб фирменной курткой Dolce Gabbana стоимостью в 25 тысяч евро. Хейтеры возмутились тем, что такой дорогой наряд певец надел для посещения обычного интервью на Муз-ТВ.

Филипп Киркоров пополнил свой гардероб курткой за 25 тысяч евро

Филипп Киркоров за много лет на сцене уже примерил на себя множество довольно эпатажных и ярких нарядов. Не так давно исполнитель был приглашён на интервью для Муз-ТВ, куда тоже явился в весьма необычном виде. Король поп-музыки надел для встречи с журналистами фирменную куртку от Dolce Gabbana, украшенную множеством пайеток чёрного и золотистого цвета, а также декорированную нашивками с изображением черепов в коронах.

Корреспонденты с восторгом встретили Киркорова, осмелившись задать ему не совсем скромный вопрос по поводу стоимости данного изделия. Примечательно то, что поп-король совсем не смутился, смело заявив, что потратил на куртку 25 тысяч евро, что в переводе на рубли составляет 1 миллион 750 тысяч рублей. Пользователи сети отреагировали на озвученную сумму совершенно по-разному, но большая часть пришла к выводу, что артист зарабатывает достаточно для таких покупок, а потому критиковать его не стоит.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:33
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