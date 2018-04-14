Компактный кроссовер Acura CDX превратили в гибрид

В качестве силовой установки гибридного кроссовера Acura CDX Sport Hybrid выступает силовой агрегат, состоящий из атмосферного 2,0-литрового агрегата производительностью 145 лошадиных сил и двух электрических моторов. Один электрический двигатель является генератором для ДВС, а второй электромотор генерирует 184 лошадиные силы. По словам разработчиков, на 100 километров гибридный кроссовер будет расходовать 5 литров топлива.Как отмечают эксперты, гибридные автомобили в большинстве случаях передвигаются за счёт электрической тяги, однако на высокой скорости за счёт муфты к колёсам подключается двигатель внутреннего сгорания.