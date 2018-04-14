АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Книга Еноха: Загадочный апокриф христиан описал устройство небесного царства с внеземными обитателями из других миров
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Компактный кроссовер Acura CDX превратили в гибрид

Компактный кроссовер Acura CDX получил новую модификацию Sport Hybrid, которая собирается в Китае. Базовая версия Acura CDX была презентована два года назад, она комплектуется турбированным мотором производительностью 182 лошадиные силы.

Компактный кроссовер Acura CDX превратили в гибрид


В качестве силовой установки гибридного кроссовера Acura CDX Sport Hybrid выступает силовой агрегат, состоящий из атмосферного 2,0-литрового агрегата производительностью 145 лошадиных сил и двух электрических моторов. Один электрический двигатель является генератором для ДВС, а второй электромотор генерирует 184 лошадиные силы. По словам разработчиков, на 100 километров гибридный кроссовер будет расходовать 5 литров топлива.

Как отмечают эксперты, гибридные автомобили в большинстве случаях передвигаются за счёт электрической тяги, однако на высокой скорости за счёт муфты к колёсам подключается двигатель внутреннего сгорания.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские ученые обнаружили на побережье
Жители бразильского города Петрополис запечатлели
Гольфстрим достиг исторического минимума снижения
Референдум о разделении Калифорнии на три штата
Pininfarina в 2020 году представит электрический
Ростовчане жалуются на кошмарное состояние
Ученые протестировали разработку кислотной
Компактный кроссовер Acura CDX превратили в гибрид
Meizu 15 засветился в Сети
NASA может отправить астронавтов на Луну уже в
Пользователи сетей раскритиковали приемного
Эксперты сравнили камеры Xiaomi Mi Mix 2S и
Поклонники перепутали обычное кольцо на руке
Ученые: На спутнике Сатурна Энцеладе найдены
На откровенном фото Ольги Бузовой не хватает
Новый Aston Martin Rapide AMR был замечен на
Алексей Воробьев поздравил с днем рождения своего
Xiaomi Redmi 5 и 5 Plus предлагают купить по
Роман Гриценко снова флиртует с Ольгой Бузовой
Создатели Mafia III трудятся над секретной
Свадьбу Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова
Ирина Шейк и Брэдли Купер провели отпуск без
Подписчики Дианы Шурыгиной неоднозначно
Ученые рассказали, что загрязненный воздух грозит
У Эллы Сухановой появился новый возлюбленный
Пришельцы во время полета над британской деревней
В Энгельсе дети обнаружили сумку с телом
Ученые нашли связь между магнитным полем и местом
В России отзывают более 4,7 тысячи автомобилей
Ксения Бородина все-таки вытащила на шопинг
Просмотреть все новости