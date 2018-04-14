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Умер кинорежиссер Милош Форман

Режиссер оскароносного фильма «Пролетая над гнездом кукушки», ставшего культовым, скончался в США в возрасте 86 лет.

Умер кинорежиссер Милош Форман


В Соединенных Штатах скончался американский кинорежиссер, дважды лауреат премии «Оскар» Милош Форман. О причинах и обстоятельствах смерти пока не сообщается.

Милош Форман родился в 1932 году в чехословацком городе Часлав. Режиссерской работой начал заниматься на родине. За пределами страны стал известен благодаря фильму «Черный Петр». После ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году, режиссер эмигрировал в США.

Главной кинематографической мировой славой Формана считается фильм «Пролетая над гнездом кукушки», снятый в 1975 году по одноименному роману Кена Кизи с Джеком Николсоном в главной роли. Картина удостоилась пяти «Оскаров», в том числе за лучшую режиссуру.

Умер кинорежиссер Милош Форман


Еще одна оскароносная картина в фильмографии режиссера – «Амадей». Фильм получил восемь статуэток, включая номинации «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

Милош Форман также снял «Народ против Ларри Флинта» («Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля), «Вальмон», «Человек на Луне», «Рэгтайм».
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Культура
Добавил: George21 Сегодня, 12:24
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