Meizu 15 засветился в Сети
Компания Meizu в честь своего 15-летия намерена выпустить несколько юбилейных моделей смартфонов - Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite. Первый уже засветился в сети Интернет.
Отмечается, что новинки будут иметь небольшие отличия, заключающиеся в разности диагоналей дисплея и аппаратного обеспечения. В целом, новые смартфоны станут очень похожими друг на друга, в частности безрамочным дизайном.
Meizu 15 приписывают сканер отпечатков пальцев, который будет встроен прямо в дисплей. При этом он сможет работать по всей площади дисплея. Также смартфон должен получить передовое техническое оснащение.
Сообщается, что вся линейка получит Snapdragon 660 SoC. Объем оперативной памяти будет варьироваться на уровне 4-6 гигабайт. Эксперты считают, что главным минусом Meizu 15, 15 Plus и 15 Lit будет аккумулятор, емкость которого не превысит показателя в 2940 мАч. Тем не менее, разработчики обещают компенсировать это с помощью настроенной операционной системы Android.
Отмечается, что новинки будут иметь небольшие отличия, заключающиеся в разности диагоналей дисплея и аппаратного обеспечения. В целом, новые смартфоны станут очень похожими друг на друга, в частности безрамочным дизайном.
Meizu 15 приписывают сканер отпечатков пальцев, который будет встроен прямо в дисплей. При этом он сможет работать по всей площади дисплея. Также смартфон должен получить передовое техническое оснащение.
Сообщается, что вся линейка получит Snapdragon 660 SoC. Объем оперативной памяти будет варьироваться на уровне 4-6 гигабайт. Эксперты считают, что главным минусом Meizu 15, 15 Plus и 15 Lit будет аккумулятор, емкость которого не превысит показателя в 2940 мАч. Тем не менее, разработчики обещают компенсировать это с помощью настроенной операционной системы Android.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:40