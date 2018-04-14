АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Книга Еноха: Загадочный апокриф христиан описал устройство небесного царства с внеземными обитателями из других миров
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Meizu 15 засветился в Сети

Компания Meizu в честь своего 15-летия намерена выпустить несколько юбилейных моделей смартфонов - Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite. Первый уже засветился в сети Интернет.

Meizu 15 засветился в Сети


Отмечается, что новинки будут иметь небольшие отличия, заключающиеся в разности диагоналей дисплея и аппаратного обеспечения. В целом, новые смартфоны станут очень похожими друг на друга, в частности безрамочным дизайном.

Meizu 15 приписывают сканер отпечатков пальцев, который будет встроен прямо в дисплей. При этом он сможет работать по всей площади дисплея. Также смартфон должен получить передовое техническое оснащение.

Сообщается, что вся линейка получит Snapdragon 660 SoC. Объем оперативной памяти будет варьироваться на уровне 4-6 гигабайт. Эксперты считают, что главным минусом Meizu 15, 15 Plus и 15 Lit будет аккумулятор, емкость которого не превысит показателя в 2940 мАч. Тем не менее, разработчики обещают компенсировать это с помощью настроенной операционной системы Android.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские ученые обнаружили на побережье
Жители бразильского города Петрополис запечатлели
Гольфстрим достиг исторического минимума снижения
Референдум о разделении Калифорнии на три штата
Pininfarina в 2020 году представит электрический
Ростовчане жалуются на кошмарное состояние
Ученые протестировали разработку кислотной
Компактный кроссовер Acura CDX превратили в гибрид
Meizu 15 засветился в Сети
NASA может отправить астронавтов на Луну уже в
Пользователи сетей раскритиковали приемного
Эксперты сравнили камеры Xiaomi Mi Mix 2S и
Поклонники перепутали обычное кольцо на руке
Ученые: На спутнике Сатурна Энцеладе найдены
На откровенном фото Ольги Бузовой не хватает
Новый Aston Martin Rapide AMR был замечен на
Алексей Воробьев поздравил с днем рождения своего
Xiaomi Redmi 5 и 5 Plus предлагают купить по
Роман Гриценко снова флиртует с Ольгой Бузовой
Создатели Mafia III трудятся над секретной
Свадьбу Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова
Ирина Шейк и Брэдли Купер провели отпуск без
Подписчики Дианы Шурыгиной неоднозначно
Ученые рассказали, что загрязненный воздух грозит
У Эллы Сухановой появился новый возлюбленный
Пришельцы во время полета над британской деревней
В Энгельсе дети обнаружили сумку с телом
Ученые нашли связь между магнитным полем и местом
В России отзывают более 4,7 тысячи автомобилей
Ксения Бородина все-таки вытащила на шопинг
Просмотреть все новости