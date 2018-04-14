Meizu 15 засветился в Сети

Отмечается, что новинки будут иметь небольшие отличия, заключающиеся в разности диагоналей дисплея и аппаратного обеспечения. В целом, новые смартфоны станут очень похожими друг на друга, в частности безрамочным дизайном.Meizu 15 приписывают сканер отпечатков пальцев, который будет встроен прямо в дисплей. При этом он сможет работать по всей площади дисплея. Также смартфон должен получить передовое техническое оснащение.Сообщается, что вся линейка получит Snapdragon 660 SoC. Объем оперативной памяти будет варьироваться на уровне 4-6 гигабайт. Эксперты считают, что главным минусом Meizu 15, 15 Plus и 15 Lit будет аккумулятор, емкость которого не превысит показателя в 2940 мАч. Тем не менее, разработчики обещают компенсировать это с помощью настроенной операционной системы Android.