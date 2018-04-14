Анастасия Волочкова пришла на день рождения мусульманского друга без лифчика

Звезда порадовала именинника красивым тортом в мусульманском стиле, после чего подробно описала в посте место, где был сделан заказ, а также упомянула о мастерах, создавших такую вкусную изюминку. Анастасия Волочкова любит удивлять своих друзей приятными сюрпризами, вот только внешний вид знаменитости шокировал фанатов.Она позировала перед камерой вместе с семейной парой, держа кулинарный шедевр в руках, но при этом умудрилась опять показать зрителям торчащие соски. Это уже не первый случай, когда артистка пренебрегает правилами приличия, но пользователи сетей не могут написать сообщения из-за закрытого чата.