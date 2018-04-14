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Анастасия Волочкова пришла на день рождения мусульманского друга без лифчика

Поклонники балерины увидели в Instagram новое фото, сделанное на дне рождения ее мусульманского друга. Однако они сразу заметили, что Анастасия Волочкова пришла сюда без лифчика.

Звезда порадовала именинника красивым тортом в мусульманском стиле, после чего подробно описала в посте место, где был сделан заказ, а также упомянула о мастерах, создавших такую вкусную изюминку. Анастасия Волочкова любит удивлять своих друзей приятными сюрпризами, вот только внешний вид знаменитости шокировал фанатов.

Анастасия Волочкова пришла на день рождения мусульманского друга без лифчика


Она позировала перед камерой вместе с семейной парой, держа кулинарный шедевр в руках, но при этом умудрилась опять показать зрителям торчащие соски. Это уже не первый случай, когда артистка пренебрегает правилами приличия, но пользователи сетей не могут написать сообщения из-за закрытого чата.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:41
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