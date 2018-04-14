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Пользователи сетей раскритиковали приемного наследника Олега Газманова Филиппа за чрезмерную роскошь

Приемный сын Олега Газманова часто любит публиковать в сетях сюжеты, показывая свою чрезмерную роскошь. Пользователи сетей раскритиковали Филиппа, подчеркнув, что он ничего не добился сам, а просто пользуется деньгами родителей.

Его биологическим отцом был Сергей Мавроди, а после развода его супруга стала избранницей певца. Олег Газманов не считает наследника чужим человеком, так что 20-летний юноша учится в Лондоне и уже имеет квартиру и машину. Также Филипп часто бывает на престижных курортах и работает в модельном бизнесе.

Пользователи сетей раскритиковали приемного наследника Олега Газманова Филиппа за чрезмерную роскошь


Он часто позирует перед камерами с обнаженным торсом, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры, не забывая при этом показать подписчикам новую иномарку. Люди не понимают причины такого хвастовства и пишут много негативных комментариев, но последней каплей для фанатов стала кража кошелька наследника, где лежали 360000 рублей. Они иронически посоветовали звездному отцу выделить сыну миллион для похода в кафе, а не ограничиваться такими мелочами.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:20
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