Любовь Толкалина едва не лишилась платья посреди яхты из-за сильного ветра
Фанаты в Сети восхищены стройностью Любови Толкалиной, которая едва не лишилась платья прямо посреди яхты. В то время, как актриса позировала на камеру, сильный ветер стремительно развивал и чуть не унёс её платье в пол.
Сейчас Любовь Толкалина во всю наслаждается долгожданным отпуском, который решила провести в Италии. Актриса на отдыхе не забывает об аудитории своих поклонников в Сети, поэтому регулярно публикует красочные снимки и яркие видео своего времяпрепровождения. На днях звезда выложила в микроблоге очередной ролик, на котором видно, что она едва не лишилась платья прямо посреди яхты из-за сильного ветра.
В тот момент, когда порывы стремительно ветра раздували платье актрисы, фанаты смогли полностью рассмотреть стройные ноги Толкалиной. В комментариях большинство выразило восхищение красотой 40-летней звезды, а также отсутствием у неё страха показаться окружающим смешной.
Сейчас Любовь Толкалина во всю наслаждается долгожданным отпуском, который решила провести в Италии. Актриса на отдыхе не забывает об аудитории своих поклонников в Сети, поэтому регулярно публикует красочные снимки и яркие видео своего времяпрепровождения. На днях звезда выложила в микроблоге очередной ролик, на котором видно, что она едва не лишилась платья прямо посреди яхты из-за сильного ветра.
В тот момент, когда порывы стремительно ветра раздували платье актрисы, фанаты смогли полностью рассмотреть стройные ноги Толкалиной. В комментариях большинство выразило восхищение красотой 40-летней звезды, а также отсутствием у неё страха показаться окружающим смешной.