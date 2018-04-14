Любовь Толкалина едва не лишилась платья посреди яхты из-за сильного ветра

Сейчас Любовь Толкалина во всю наслаждается долгожданным отпуском, который решила провести в Италии. Актриса на отдыхе не забывает об аудитории своих поклонников в Сети, поэтому регулярно публикует красочные снимки и яркие видео своего времяпрепровождения. На днях звезда выложила в микроблоге очередной ролик, на котором видно, что она едва не лишилась платья прямо посреди яхты из-за сильного ветра.В тот момент, когда порывы стремительно ветра раздували платье актрисы, фанаты смогли полностью рассмотреть стройные ноги Толкалиной. В комментариях большинство выразило восхищение красотой 40-летней звезды, а также отсутствием у неё страха показаться окружающим смешной.