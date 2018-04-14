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Эксперты сравнили камеры Xiaomi Mi Mix 2S и Xiaomi Mi Mix 2

Специалисты рынка смартфонов провели сравнения устройств Xiaomi Mi Mix 2S и Xiaomi Mi Mix 2. Отмечается, что первая модель оснащена более качественной камерой, которая обеспечивает насыщенные цветом фотографии.

Эксперты сравнили камеры Xiaomi Mi Mix 2S и Xiaomi Mi Mix 2


По словам экспертов, камера Xiaomi Mi Mix 2S предлагает более высокий уровень детализации и улучшенный диапазон цветов. В условиях недостаточного освещения камера этого мобильного устройства обеспечивает детальные снимки, на которых меньше постороннего шума и больше цвета.

Напомним, что Xiaomi Mi Mix 2S оснащен процессором Snapdragon 845, который работает на частоте 2,8 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб, а на встроенном накопителе доступно 256 Гб. Модуль тыльной камеры предлагается с датчиками на 12 и 12 Мп, а фронтальная камера обладает разрешением 5 Мп. Батарея рассчитана на 3400 мАч.

Также до этого поступала информация о том, что Mi MIX 2S дополнен датчиком сканирования отпечатков пальцев, встроенным в экран, и вырезом в верхней части дисплея.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:10
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