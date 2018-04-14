Ученые: На спутнике Сатурна Энцеладе найдены формы жизни

Специалисты наблюдали за разломами южной части объекта, где были замечены скопления водяного пара, имеющего в своем составе водород вместе с метаном и углекислым газом. Это открытие подтвердило теорию о гидротермальных процессах на спутнике, которые тоже проходят на дне земных морей. Там обитают микробы благодаря скорости тепловой энергии, выходящей с поверхности космического океана.Пузырьки водяного пара позволяют им попадать на поверхность, так что нужно с помощью зонда собрать образцы грунта и исследовать территорию. На Энцеладе нет атмосферы, а также скалистая почва затрудняет работы, но слабое магнитное поле позволит аппарату удержаться на месте.