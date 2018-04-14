Ученые: На спутнике Сатурна Энцеладе найдены формы жизни
Американский ученый Кэролин Порко долгое время занимается изучением спутника Сатурна. Во время научной конференции она сообщила коллегам, что на Энцеладе найдены формы жизни.
Специалисты наблюдали за разломами южной части объекта, где были замечены скопления водяного пара, имеющего в своем составе водород вместе с метаном и углекислым газом. Это открытие подтвердило теорию о гидротермальных процессах на спутнике, которые тоже проходят на дне земных морей. Там обитают микробы благодаря скорости тепловой энергии, выходящей с поверхности космического океана.
Пузырьки водяного пара позволяют им попадать на поверхность, так что нужно с помощью зонда собрать образцы грунта и исследовать территорию. На Энцеладе нет атмосферы, а также скалистая почва затрудняет работы, но слабое магнитное поле позволит аппарату удержаться на месте.
Специалисты наблюдали за разломами южной части объекта, где были замечены скопления водяного пара, имеющего в своем составе водород вместе с метаном и углекислым газом. Это открытие подтвердило теорию о гидротермальных процессах на спутнике, которые тоже проходят на дне земных морей. Там обитают микробы благодаря скорости тепловой энергии, выходящей с поверхности космического океана.
Пузырьки водяного пара позволяют им попадать на поверхность, так что нужно с помощью зонда собрать образцы грунта и исследовать территорию. На Энцеладе нет атмосферы, а также скалистая почва затрудняет работы, но слабое магнитное поле позволит аппарату удержаться на месте.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:00