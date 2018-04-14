Евгений Петросян впечатлил публику своим образом дерзкого рокера

Евгений Петросян, несмотря на то, что ему уже 72 года, продолжает радовать публику своими шутками и юмором даже в обычной жизни. Так, на днях артист впечатлил своих подписчиков в Instagram смелостью, когда примерил непривычный для себя образ дерзкого рокера. На новом снимке ведущий позирует в забавной позе, демонстрируя чёрную куртку-косуху.В подписи к публикации Евгений Ваганович написал одну лишь фразу: «Весна пришла! Весне дорогу!». Фолловеры пришли в восторг от жизнерадостности и положительного настроя юмориста. Многие отметили, что в 72 года нужно обладать удивительной смелостью, чтобы вот так экспериментировать с образами. Подписчики поблагодарили Петросяна за очередную порцию хорошего настроения, пожелав ему крепкого здоровья.