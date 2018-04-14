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Евгений Петросян впечатлил публику своим образом дерзкого рокера

Известный артист и ведущий Евгений Петросян впечатлил публику новым образом дерзкого рокера. В Instagram юмориста появилась публикация, в которой тот поздравил всех россиян с наступлением настоящей весны.

Евгений Петросян впечатлил публику своим образом дерзкого рокера

Евгений Петросян, несмотря на то, что ему уже 72 года, продолжает радовать публику своими шутками и юмором даже в обычной жизни. Так, на днях артист впечатлил своих подписчиков в Instagram смелостью, когда примерил непривычный для себя образ дерзкого рокера. На новом снимке ведущий позирует в забавной позе, демонстрируя чёрную куртку-косуху.

В подписи к публикации Евгений Ваганович написал одну лишь фразу: «Весна пришла! Весне дорогу!». Фолловеры пришли в восторг от жизнерадостности и положительного настроя юмориста. Многие отметили, что в 72 года нужно обладать удивительной смелостью, чтобы вот так экспериментировать с образами. Подписчики поблагодарили Петросяна за очередную порцию хорошего настроения, пожелав ему крепкого здоровья.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:45
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