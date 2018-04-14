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Екатерина Зиновьева обиделась на подписчиков из-за критики ее цвета волос

Одна из самых ярких участниц прославленного реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Зиновьева заявила поклонникам, что очень обиделась на них.

Дело в том, что не так давно девушка неожиданно ни для кого решила кардинально изменить имидж. Темные волосы Екатерина выкрасила в светлый цвет и стала блондинкой. Такой серьезный шаг Зиновьевой весьма неоднозначно восприняли ее фанаты.

Екатерина Зиновьева обиделась на подписчиков из-за критики ее цвета волос

По мнению многочисленных пользователей Сети, участница телестройки со светлым оттенком волос стала выглядеть на несколько лет старше своего возраста.

Несколько часов назад Екатерина написала в личном микроблоге новый пост-обращение к своим подписчикам, которые продолжают осуждать ее решение стать блондинкой. Зиновьева подчеркнула, что уже устала от того, что сначала никому не нравился темный цвет волос, теперь никому не нравится, что она стала светленькой.

Также Катя заявила, что светлый цвет волос является ее естественным оттенком, а это значит, что с природой не нужно даже начинать спорить.

«Люди, у меня родной цвет волос такой же почти! То в темном на 40, то в светлом..как хочу так и хожу», - написала в блоге Зиновьева.


Екатерина Зиновьева обиделась на подписчиков из-за критики ее цвета волос

Нужно сказать, что некоторые преданные поклонники «Дома-2» отыскали знакомого Екатерины, который сообщил им о том, что на самом деле участнице намного больше лет, чем она заявляет. Отметим, что на официальном портале телепроекта указано, что Зиновьевой чуть больше 20, но, по словам информатора, на данный момент Кате уже давно за 30.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:32
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