Россия и Германия отработают технологию управления планетоходами

От России в этой программе будут участвовать специалисты Института робототехники и технической кибернетик, а от Германии – сотрудники Германского центра авиации и космонавтики.Таким образом, две исследовательские группы сейчас оформляют документы и обсуждают с «Роскосмос» все детали этого проекта. Исследовательская программа КЭ «Контур-3» в скором времени будет представлена в координационном научно-техническом совете госкорпорации.Главной идеей исследования является отработка технологии дистанционного телеуправления планетоходами прямо с борта космического корабля. Она откроет новые перспективы для изучения других планетарных объектов.