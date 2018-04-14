Россия и Германия отработают технологию управления планетоходами
Стало известно, что российские и немецкие специалисты собираются провести совместную программу по отработке технологии управления роботами-планетоходами прямо на борту МКС. Отмечается, что система управления заключается в манипуляторе, который обеспечивает связь с роботом и пульт будет установлен в специально отведенном для этого месте.
От России в этой программе будут участвовать специалисты Института робототехники и технической кибернетик, а от Германии – сотрудники Германского центра авиации и космонавтики.
Таким образом, две исследовательские группы сейчас оформляют документы и обсуждают с «Роскосмос» все детали этого проекта. Исследовательская программа КЭ «Контур-3» в скором времени будет представлена в координационном научно-техническом совете госкорпорации.
Главной идеей исследования является отработка технологии дистанционного телеуправления планетоходами прямо с борта космического корабля. Она откроет новые перспективы для изучения других планетарных объектов.
От России в этой программе будут участвовать специалисты Института робототехники и технической кибернетик, а от Германии – сотрудники Германского центра авиации и космонавтики.
Таким образом, две исследовательские группы сейчас оформляют документы и обсуждают с «Роскосмос» все детали этого проекта. Исследовательская программа КЭ «Контур-3» в скором времени будет представлена в координационном научно-техническом совете госкорпорации.
Главной идеей исследования является отработка технологии дистанционного телеуправления планетоходами прямо с борта космического корабля. Она откроет новые перспективы для изучения других планетарных объектов.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:39