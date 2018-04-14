АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Книга Еноха: Загадочный апокриф христиан описал устройство небесного царства с внеземными обитателями из других миров
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Россия и Германия отработают технологию управления планетоходами

Стало известно, что российские и немецкие специалисты собираются провести совместную программу по отработке технологии управления роботами-планетоходами прямо на борту МКС. Отмечается, что система управления заключается в манипуляторе, который обеспечивает связь с роботом и пульт будет установлен в специально отведенном для этого месте.

Россия и Германия отработают технологию управления планетоходами


От России в этой программе будут участвовать специалисты Института робототехники и технической кибернетик, а от Германии – сотрудники Германского центра авиации и космонавтики.

Таким образом, две исследовательские группы сейчас оформляют документы и обсуждают с «Роскосмос» все детали этого проекта. Исследовательская программа КЭ «Контур-3» в скором времени будет представлена в координационном научно-техническом совете госкорпорации.

Главной идеей исследования является отработка технологии дистанционного телеуправления планетоходами прямо с борта космического корабля. Она откроет новые перспективы для изучения других планетарных объектов.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:39
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Австралийский рыбак после поимки беременной акулы
Ученые: Туалетная бумага провоцирует
Норвежцы обнаружили в снежной яме зимующую хищную
Ученые: Беспорядок в доме может иногда принести
Анна Седокова не надела бельё на презентацию
Жителей Красноярска напугало появление снежных
Астрофизики: Сбой в работе пульсара связан с
Егор Крид поддерживает связь с экс-участницей
В Сети появились слухи о романе Ксении Собчак и
Голос Сергея Шнурова будет оглашать остановки
Анастасия Волочкова пришла на день рождения
Компания Pininfarina будет выпускать электромобили
Россия и Германия отработают технологию
Филипп Киркоров пополнил свой гардероб курткой за
Владимир Путин потребовал наказания за мешающие
Познер: Трамп и его Twitter - катастрофа для США
Умер кинорежиссер Милош Форман
Мужчины более тяжко переносят острую боль по
Седан Lexus LS может получить электрическую и
Климатологи: В Германии пройдут «кровавые» дожди
Ученые: Сидячий образ жизни негативно отражается
Любовь Толкалина едва не лишилась платья посреди
Пришельцы тоже решили отметить День космонавтики
Порошенко обратился на «ты» к Путину из-за
Искусственная кожа и бионичесикй глаз перешли из
Евгений Петросян впечатлил публику своим образом
Ученые подсчитали, сколько алкоголя не повредит
В аэропорту Мюнхена задержанную россиянку
Екатерина Зиновьева обиделась на подписчиков
Ученые: Строение мозга финансистов оказалось
Просмотреть все новости