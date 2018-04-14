Новый Aston Martin Rapide AMR был замечен на тестах

На автосалоне в Женеве компания Aston Martin представила новый бренд для трековых автомобилей, а также были продемонстрированы «заряженные» модели Vantage AMR Pro и Rapide AMR. Новый автомобиль Aston Martin Rapide AMR уже проходит тесты на дорогах, но о сроках презентации пока не сообщается.Как стало известно, новый автомобиль получит большое количество кузовных элементов из карбона, благодаря этому масса автомобиля значительно снизится. Также на фотографиях можно рассмотреть 4 патрубка выхлопной системы, доработанный аэродинамический обвес и 21-дюймовые колёсные диски. Эксперты считают, что автомобиль будет оснащён 12-цилиндровым агрегатом производительностью 600 лошадиных сил.Как пишут зарубежные издания, общий тираж суперкара Aston Martin Rapide AMR не будет превышать 210 автомобилей. Предполагается, что автомобиль будет представлен до конца текущего года.