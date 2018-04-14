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Новый Aston Martin Rapide AMR был замечен на тестах

«Заряженная» версия Aston Martin Rapide AMR накануне попала в объективы фотошпионов. Фотографии автомобиля опубликовали на страницах портала motor1.

Новый Aston Martin Rapide AMR был замечен на тестах


На автосалоне в Женеве компания Aston Martin представила новый бренд для трековых автомобилей, а также были продемонстрированы «заряженные» модели Vantage AMR Pro и Rapide AMR. Новый автомобиль Aston Martin Rapide AMR уже проходит тесты на дорогах, но о сроках презентации пока не сообщается.

Как стало известно, новый автомобиль получит большое количество кузовных элементов из карбона, благодаря этому масса автомобиля значительно снизится. Также на фотографиях можно рассмотреть 4 патрубка выхлопной системы, доработанный аэродинамический обвес и 21-дюймовые колёсные диски. Эксперты считают, что автомобиль будет оснащён 12-цилиндровым агрегатом производительностью 600 лошадиных сил.

Как пишут зарубежные издания, общий тираж суперкара Aston Martin Rapide AMR не будет превышать 210 автомобилей. Предполагается, что автомобиль будет представлен до конца текущего года.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 20:50
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