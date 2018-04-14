Виктория Бекхэм порадовала фанатов забавными кадрами с двухметровым баскетболистом
Известная бизнесвумен Виктория Бекхэм порадовала публику забавными кадрами с двухметровым баскетболистом. Таким образом дизайнер решила представить новую коллекцию спортивной одежды, созданную специально по заказу известного бренда.
Виктория Бекхэм уже давно прославилась, как популярный и востребованный дизайнер. Бизнесвумен постоянно придумывает свежие идеи, которые тут же воплощает в реальность. Накануне супруга Дэвида Бекхэма порадовал публику необычной фотосессией с двухметровым баскетболистом. Пользователи Сети назвали кадры забавными, а саму знаменитость похвалили за такой творческий подход к презентации новой коллекции спортивной одежды.
В качестве модели Виктория Бекхэм пригласила на фотосессию и презентацию легенду баскетбола 46-летнего Шакила О'Нила. Мужчина выделяется среди остальных достаточно высоким ростом, достигающим 2 метров 16 см. Забавным во время съёмок было то, как на его фоне смотрелась сама дизайнер, рост которой не превышает 1 метра 63 см. Также в Сети появился и краткий видеоролик, на котором баскетболист и бизнесвумен вместе позируют в одинаковой форме из новой коллекции.
Виктория Бекхэм уже давно прославилась, как популярный и востребованный дизайнер. Бизнесвумен постоянно придумывает свежие идеи, которые тут же воплощает в реальность. Накануне супруга Дэвида Бекхэма порадовал публику необычной фотосессией с двухметровым баскетболистом. Пользователи Сети назвали кадры забавными, а саму знаменитость похвалили за такой творческий подход к презентации новой коллекции спортивной одежды.
В качестве модели Виктория Бекхэм пригласила на фотосессию и презентацию легенду баскетбола 46-летнего Шакила О'Нила. Мужчина выделяется среди остальных достаточно высоким ростом, достигающим 2 метров 16 см. Забавным во время съёмок было то, как на его фоне смотрелась сама дизайнер, рост которой не превышает 1 метра 63 см. Также в Сети появился и краткий видеоролик, на котором баскетболист и бизнесвумен вместе позируют в одинаковой форме из новой коллекции.