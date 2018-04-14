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Ученые: Туалетная бумага провоцирует возникновение геморроя и способствует распространению бактерий в организме

Британские ученые выяснили, что туалетная бумага опасна для человеческого организма. Она провоцирует возникновение геморроя и способствует распространению бактерий.

Прежде всего, это средство гигиены не способно полностью удалить загрязнения после испражнения, а потому микроорганизмы могут вызвать инфекции мочевыводящих путей. Также трение приводит к образованию трещин в анальном отверстии, после чего возникает неприятный недуг.

Ученые: Туалетная бумага провоцирует возникновение геморроя и способствует распространению бактерий в организме


Ученые рекомендуют заменить бумагу влажными салфетками для младенцев или использовать для таких целей биде. После публикации информации в научных журналах, коллеги из других стран устроили дискуссию, и некоторые лица были не согласны с выводами британцев.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:13
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