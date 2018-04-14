Создатели Mafia III трудятся над секретной разработкой новой части BioShock

Ранее студия Take-Two заявляла, что Hangar 13 работает над проектом под рабочим названием Parkside. Разработка велась в строжайшей секретности, доходило до того, что коллеги из других студий Take-Two даже не представляли, какую игру создают в Hangar 13. Сами разработчики намекали, что они делают шпионский боевик, похожий на дилогию Kingsman.Однако в 2017 проект постепенно «угасал», а разработчики из Hangar 13 переходили в команду, работавшую над новым сиквелом BioShock. Более того, в декабре 2017 года в 2K Games вернулись разработчик недавнего фантастического боевика Prey и дизайнер уровней BioShock Infinite.Учитывая, что релиз BioShock Infinite состоялся в 2013 году, не исключено, что студия Take-Two решила напомнить геймерам о существовании популярной ролевой игры, сочетающей в себе элементы научной фантастики и стимпанка.