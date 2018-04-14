Эксперты выяснили, где россияне будут «переобувать» свои автомобили‍

Таким образом, более 53 процентов владельцев автомобилей заинтересованы в том, чтобы осуществить замену шин самостоятельно, не привлекая помощи специалистов. Более того, шиномонтажную мастерскую все же посетят порядка 27 процентов опрошенных автовладельцев.Примечательно, несмотря на то, что многие производители автомобильных покрышек и даже автомобильные компании рекомендуют в зависимости от сезона, менять резину, однако около 2 процентов все же считают разумным осуществлять дальнейшую эксплуатацию автомобиля на прежних шинах. Таким образом, с наступлением тепла ежедневно все больше автовладельцев задаются вопросом смены покрышек, переходя на «летний» режим.