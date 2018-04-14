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Эксперты выяснили, где россияне будут «переобувать» свои автомобили‍

Эксперты задались вопросом о том, где российские владельцы автомобилей собираются осуществить замену зимних шин на летние покрышки. Для получения более точных данных опрошены были порядка 3,5 тысяч человек.

Таким образом, более 53 процентов владельцев автомобилей заинтересованы в том, чтобы осуществить замену шин самостоятельно, не привлекая помощи специалистов. Более того, шиномонтажную мастерскую все же посетят порядка 27 процентов опрошенных автовладельцев.

Эксперты выяснили, где россияне будут «переобувать» свои автомобили&#8205;


Примечательно, несмотря на то, что многие производители автомобильных покрышек и даже автомобильные компании рекомендуют в зависимости от сезона, менять резину, однако около 2 процентов все же считают разумным осуществлять дальнейшую эксплуатацию автомобиля на прежних шинах. Таким образом, с наступлением тепла ежедневно все больше автовладельцев задаются вопросом смены покрышек, переходя на «летний» режим.
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Добавил: maxran Сегодня, 11:22
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