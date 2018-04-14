Поклонники сравнили Леонтьева без фирменных кудрей с Микки Рурком

Валерий Леонтьев всё ещё остаётся востребованным артистом в современном шоу-бизнесе, но, несмотря на любовь к профессии, тоже иногда нуждается в отдыхе. Накануне исполнитель поделился с подписчиками в Instgaram свежим снимком с отдыха, а также пожелал всем скорейшего наступления не только календарного лета, но и душевного.Удивлённые новой фотографией артиста фанаты признались, что не сразу его узнали, так как на кадре фирменные кудри спрятаны под белой кепкой. В комментариях под публикацией несколько человек даже отметили сходство Валерия Леонтьева с голливудским актёром Микки Рурком. Все без исключения подписчики порадовались, что их кумир в своём возрасте остаётся в отличной форме и пожелали ему хорошего отдыха.