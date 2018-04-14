АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Книга Еноха: Загадочный апокриф христиан описал устройство небесного царства с внеземными обитателями из других миров
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Поклонники сравнили Леонтьева без фирменных кудрей с Микки Рурком

Поклонники сравнили Валерия Леонтьева на новом снимке без его фирменных кудрей с известным актёром Микки Рурком. Многие не сразу узнали исполнителя, отметив, что головной убор сделал из него совершенно другого человека.

Поклонники сравнили Леонтьева без фирменных кудрей с Микки Рурком

Валерий Леонтьев всё ещё остаётся востребованным артистом в современном шоу-бизнесе, но, несмотря на любовь к профессии, тоже иногда нуждается в отдыхе. Накануне исполнитель поделился с подписчиками в Instgaram свежим снимком с отдыха, а также пожелал всем скорейшего наступления не только календарного лета, но и душевного.

Удивлённые новой фотографией артиста фанаты признались, что не сразу его узнали, так как на кадре фирменные кудри спрятаны под белой кепкой. В комментариях под публикацией несколько человек даже отметили сходство Валерия Леонтьева с голливудским актёром Микки Рурком. Все без исключения подписчики порадовались, что их кумир в своём возрасте остаётся в отличной форме и пожелали ему хорошего отдыха.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:17
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгений Петросян впечатлил публику своим образом
Ученые подсчитали, сколько алкоголя не повредит
В аэропорту Мюнхена задержанную россиянку
Екатерина Зиновьева обиделась на подписчиков
Ученые: Строение мозга финансистов оказалось
Виктория Бекхэм порадовала фанатов забавными
Эксперты выяснили, где россияне будут
Во время исследования крепости Узундара ученые
Поклонники сравнили Леонтьева без фирменных
Появились новые шпионские снимки обновленного BMW
Егор Крид получил совет от Нюши
Хейтеры сравнили внешность Ольги Бузовой и
Японская газета выяснила условия Ким Чен Ына для
Мама Майи Донцовой орала матом на Алексея Купина
В Сети обсуждают внезапную смерть участника
Ученые выявили способ перестать переживать за
В Сети опубликовали первые изображения кроссовера
Данила Козловский не приветствует слишком яркие
Екатерина Стриженова в 50 лет в первый раз стала
Apple намерена увольнять сотрудников за утечку
Смартфон Samsung Galaxy S9+ в РФ резко подешевел
Экс-участница «Дом-2» Елизавета Триандафилиди
В сети появились «живые» фото iPhone X в золотом
Ученые: Крестоцветные овощи и корнеплоды могут
Ученые: Метеозависимым людям станет легче из-за
Юрий Дудь назвал Ольгу Бузову «желанной дамой»
Дочь Александра Серова уехала в Рим после
Юлия Такшина воссоединилась с Григорием Антипенко
Медорганизации Москвы получили 32 миллиона
В Швеции создали дорогу для зарядки электрокаров
Просмотреть все новости