Xiaomi Redmi 5 и 5 Plus предлагают купить по скидке

Известно, что смартфон Redmi 5 Plus в комплектации 3/32 Гб с глобальной версией прошивки и с золотистым цветом корпуса доступен за 180 долларов. Старая цена составляла 200 долларов. Устройство с черным корпусом предлагается за 190 долларов. Redmi 5 Plus в модификации 4/64 Гб продается по цене 205 долларов вместо предложенных ранее 258 долларов.Что касается Redmi 5 Plus Fingerprint, то здесь экономия составит 19%. Модель с черным корпусом будет предлагаться чуть дороже. Самая производительная модификация Redmi 5 Plus с объемом оперативной памяти 4 Гб и датчиком сканирования отпечатков пальцев доступна за 200 и 210 долларов. Это цена соответственно золотистой и черной версии.