Мама Майи Донцовой орала матом на Алексея Купина

После того как Алексей Купин и Роман Капаклы отправились без своих возлюбленных на отдых, их отношения дали трещину. Ведь теперь Марина Африкантова и Майя Донцова стали объектами насмешек со стороны хейтеров и других участников шоу.Теперь их пары не выглядят образцовыми, а девушки чувствуют себя обманутыми и преданными. Марина и Майя чуть не покинули проект, поэтому в это дело решили вмешаться их мамы: Татьяна Владимировна Африкантова и Ирина Михайловна Донцова.Правда, в этот раз большую активность проявила Донцов, в то время как Африкантова лишь молча следила за происходящим. Ирина Михайловна обвинила Купина во всех его приключениях и грехах. При этом женщина не была скупа на матные слова в адрес будущего зятя.В конце она запустила букет в Алексея и пообещала применить силу, если он еще раз так будет себя вести по отношению к ее дочери.