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Мама Майи Донцовой орала матом на Алексея Купина

Мать участницы реалити-шоу «Дом-2» Майи Донцовой Ирина Михайловна поругалась с Алексеем Купиным, использовав матные слова.

После того как Алексей Купин и Роман Капаклы отправились без своих возлюбленных на отдых, их отношения дали трещину. Ведь теперь Марина Африкантова и Майя Донцова стали объектами насмешек со стороны хейтеров и других участников шоу.

Мама Майи Донцовой орала матом на Алексея Купина

Теперь их пары не выглядят образцовыми, а девушки чувствуют себя обманутыми и преданными. Марина и Майя чуть не покинули проект, поэтому в это дело решили вмешаться их мамы: Татьяна Владимировна Африкантова и Ирина Михайловна Донцова.

Правда, в этот раз большую активность проявила Донцов, в то время как Африкантова лишь молча следила за происходящим. Ирина Михайловна обвинила Купина во всех его приключениях и грехах. При этом женщина не была скупа на матные слова в адрес будущего зятя.

В конце она запустила букет в Алексея и пообещала применить силу, если он еще раз так будет себя вести по отношению к ее дочери.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:56
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