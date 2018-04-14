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В России отзывают более 4,7 тысячи автомобилей Mitsubishi Lancer

В России компания Mitsubishi проведёт отзывную компанию, под неё попадают более 4,7 тысячи автомобилей Lancer. Об отзыве седанов Mitsubishi Lancer сообщили в Росстандарте.

В России отзывают более 4,7 тысячи автомобилей Mitsubishi Lancer


Под отзывную компанию попадают седаны Mitsubishi Lancer, которые были реализованы в период с июля 2009 по февраль 2010 года. Причиной для отзывая послужило неправильное срабатывание передней подушки безопасности. Владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, оповестят о необходимости обратиться в ближайший сервисный центр компании, где будут проведена диагностика автомобилей.

Отмечается, что в передней подушке безопасности при необходимости заменят патрон. Все работы будут проводиться за счёт производителя. Обладатели автомобилей Mitsubishi Lancer смогут самостоятельно определить попадает ли под отзыв их транспортное средство. Для этого нужно сверить VIN-код машины со списком, представленным на сайте Росстандарта.
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Добавил: Алина Сегодня, 19:50
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