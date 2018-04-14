В Сети обсуждают внезапную смерть участника «Comedy Баттл» Андрея Жмакина

Известный не только в родном Краснодаре, как ведущий и комик, Андрей Жмакин успел поучаствовать и в любимом многими россиянами шоу телеканала ТНТ под названием «Comedy Баттл». Вчера Сеть просто потрясла новость о том, что молодой человек умер. Странным для многих известием стало и то, что юморист, который ранее никогда не жаловался на плохое самочувствие или серьёзные заболевания, скончался просто посреди улицы.Уже известно, что причиной такой внезапной смерти Андрея Жмакина стала сердечная недостаточность. Поклонники и друзья массово выражают соболезнования не только матери покойного, но и его бывшей жене, которая воспитывает сейчас четырёхлетнюю девочку от брака с юмористом.Похороны и прощание с полюбившимся многим зрителям участником «Comedy Баттл» Андреем Жмакиным состоится в его родном городе Краснодаре уже сегодня. В Сети также распространяются призывы ко всем неравнодушным помочь семье комика финансами.