В Сети опубликовали первые изображения кроссовера Hyundai Palisade
Сегодня стало известно о появлении в сети снимка новой модели кроссовера Hyundai Palisade , который в будущем сможет порадовать поклонников южнокорейского бренда. По своему дизайну, новинка во многом походит на популярный кроссовер Santa Fe.
Но некоторые эксперты порекомендовали отказаться от олицетворения новинки с вышеуказанным автомобилем, так как между ними есть ряд принципиальных отличий. В частности, общие габариты Hyundai Palisade во многом превосходят в том числе наличием 8-местного салона. Фары и окна максимально просматриваются благодаря хромированному молдингу, который отсутствует в любой другой модели южнокорейской компании.
В настоящее время Hyundai Grand Santa Fe предложен на российском рынке по цене 2,5 миллиона рублей. Здесь разработчики установили 200-сильный двигатель, тогда как более требовательные поклонники смогут приобрести модель с 3-литровым бензиновым двигателем и мощностью 249 л.с.
Любая из подобранных модификаций Hyundai Grand Santa Fe получила автоматическую трансмиссию и систему полного привода. При таких технических параметрах не составит никакого труда получит абсолютно надежный и прочный кроссовер с повышенной проходимостью и вместительным салоном.
Но некоторые эксперты порекомендовали отказаться от олицетворения новинки с вышеуказанным автомобилем, так как между ними есть ряд принципиальных отличий. В частности, общие габариты Hyundai Palisade во многом превосходят в том числе наличием 8-местного салона. Фары и окна максимально просматриваются благодаря хромированному молдингу, который отсутствует в любой другой модели южнокорейской компании.
В настоящее время Hyundai Grand Santa Fe предложен на российском рынке по цене 2,5 миллиона рублей. Здесь разработчики установили 200-сильный двигатель, тогда как более требовательные поклонники смогут приобрести модель с 3-литровым бензиновым двигателем и мощностью 249 л.с.
Любая из подобранных модификаций Hyundai Grand Santa Fe получила автоматическую трансмиссию и систему полного привода. При таких технических параметрах не составит никакого труда получит абсолютно надежный и прочный кроссовер с повышенной проходимостью и вместительным салоном.
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Добавил: maxran Сегодня, 10:51