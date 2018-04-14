В Сети опубликовали первые изображения кроссовера Hyundai Palisade‍

Но некоторые эксперты порекомендовали отказаться от олицетворения новинки с вышеуказанным автомобилем, так как между ними есть ряд принципиальных отличий. В частности, общие габариты Hyundai Palisade во многом превосходят в том числе наличием 8-местного салона. Фары и окна максимально просматриваются благодаря хромированному молдингу, который отсутствует в любой другой модели южнокорейской компании.В настоящее время Hyundai Grand Santa Fe предложен на российском рынке по цене 2,5 миллиона рублей. Здесь разработчики установили 200-сильный двигатель, тогда как более требовательные поклонники смогут приобрести модель с 3-литровым бензиновым двигателем и мощностью 249 л.с.Любая из подобранных модификаций Hyundai Grand Santa Fe получила автоматическую трансмиссию и систему полного привода. При таких технических параметрах не составит никакого труда получит абсолютно надежный и прочный кроссовер с повышенной проходимостью и вместительным салоном.