АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Книга Еноха: Загадочный апокриф христиан описал устройство небесного царства с внеземными обитателями из других миров
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Голос Сергея Шнурова будет оглашать остановки новокузнецкого транспорта в честь 400-летия города

Музыкант решил принять участие в проекте, посвященном 400-летию Новокузнецка. Голос Сергея Шнурова будет оглашать остановки транспорта в честь такого события.

Знаменитости, желающие присоединится к мероприятию, должны будут зачитывать их названия, после чего озвучка будет использована автоинформаторами. Сергей Шнуров и его группа приехали сюда для участия в GrelkaFest. Фестиваль пройдет в Шергеше 14 апреля, а организатор Екатерина Хромова предложила певцу порадовать горожан.

Голос Сергея Шнурова будет оглашать остановки новокузнецкого транспорта в честь 400-летия города


Также люди смогут посетить многие мероприятия, где пройдут конкурсы, спортивные соревнования и парады. Праздничные события с развлекательными программами доставят много удовольствия детям и взрослым.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:43
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Австралийский рыбак после поимки беременной акулы
Ученые: Туалетная бумага провоцирует
Норвежцы обнаружили в снежной яме зимующую хищную
Ученые: Беспорядок в доме может иногда принести
Анна Седокова не надела бельё на презентацию
Жителей Красноярска напугало появление снежных
Астрофизики: Сбой в работе пульсара связан с
Егор Крид поддерживает связь с экс-участницей
В Сети появились слухи о романе Ксении Собчак и
Голос Сергея Шнурова будет оглашать остановки
Анастасия Волочкова пришла на день рождения
Компания Pininfarina будет выпускать электромобили
Россия и Германия отработают технологию
Филипп Киркоров пополнил свой гардероб курткой за
Владимир Путин потребовал наказания за мешающие
Познер: Трамп и его Twitter - катастрофа для США
Умер кинорежиссер Милош Форман
Мужчины более тяжко переносят острую боль по
Седан Lexus LS может получить электрическую и
Климатологи: В Германии пройдут «кровавые» дожди
Ученые: Сидячий образ жизни негативно отражается
Любовь Толкалина едва не лишилась платья посреди
Пришельцы тоже решили отметить День космонавтики
Порошенко обратился на «ты» к Путину из-за
Искусственная кожа и бионичесикй глаз перешли из
Евгений Петросян впечатлил публику своим образом
Ученые подсчитали, сколько алкоголя не повредит
В аэропорту Мюнхена задержанную россиянку
Екатерина Зиновьева обиделась на подписчиков
Ученые: Строение мозга финансистов оказалось
Просмотреть все новости