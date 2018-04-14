Голос Сергея Шнурова будет оглашать остановки новокузнецкого транспорта в честь 400-летия города
Музыкант решил принять участие в проекте, посвященном 400-летию Новокузнецка. Голос Сергея Шнурова будет оглашать остановки транспорта в честь такого события.
Знаменитости, желающие присоединится к мероприятию, должны будут зачитывать их названия, после чего озвучка будет использована автоинформаторами. Сергей Шнуров и его группа приехали сюда для участия в GrelkaFest. Фестиваль пройдет в Шергеше 14 апреля, а организатор Екатерина Хромова предложила певцу порадовать горожан.
Также люди смогут посетить многие мероприятия, где пройдут конкурсы, спортивные соревнования и парады. Праздничные события с развлекательными программами доставят много удовольствия детям и взрослым.
Знаменитости, желающие присоединится к мероприятию, должны будут зачитывать их названия, после чего озвучка будет использована автоинформаторами. Сергей Шнуров и его группа приехали сюда для участия в GrelkaFest. Фестиваль пройдет в Шергеше 14 апреля, а организатор Екатерина Хромова предложила певцу порадовать горожан.
Также люди смогут посетить многие мероприятия, где пройдут конкурсы, спортивные соревнования и парады. Праздничные события с развлекательными программами доставят много удовольствия детям и взрослым.