Голос Сергея Шнурова будет оглашать остановки новокузнецкого транспорта в честь 400-летия города

Знаменитости, желающие присоединится к мероприятию, должны будут зачитывать их названия, после чего озвучка будет использована автоинформаторами. Сергей Шнуров и его группа приехали сюда для участия в GrelkaFest. Фестиваль пройдет в Шергеше 14 апреля, а организатор Екатерина Хромова предложила певцу порадовать горожан.Также люди смогут посетить многие мероприятия, где пройдут конкурсы, спортивные соревнования и парады. Праздничные события с развлекательными программами доставят много удовольствия детям и взрослым.