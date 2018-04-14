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Екатерина Стриженова в 50 лет в первый раз стала бабушкой

Известная актриса и телеведущая Екатерина Стриженова в 50 лет в первый раз стала бабушкой. Знаменитость не скрывает радостных переживаний от появления внука, а также надеется, что в будущем дети подарят ей ещё и внучку.

Екатерина Стриженова в 50 лет в первый раз стала бабушкой

Вчера, 13 апреля пользователи Сети узнали о том, что 3 числа этого месяца Екатерина Стриженова наконец стала бабушкой. Новостью с поклонниками поделилась её 30-летняя дочь Анастасия, которая в свой день рождения не смогла сдержать переполняющих её эмоций и обнародовала в Instagram трогательный пост. Девушка назвала новорождённого сына Петром в честь супруга. В тексте своей публикации дочь ведущей поблагодарила мужа за то, что подарил ей такое счастье, а также маленького сына за его появление на свет.

Сама же новоиспечённая бабушка Екатерина Стриженова находится просто на седьмом небе от счастья, что наконец обрела долгожданного внука. Вместе с супругом они трепетно ждали момента, когда смогут посмотреть на наследника своей дочери.

Екатерина Стриженова в 50 лет в первый раз стала бабушкой
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:41
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