Apple намерена увольнять сотрудников за утечку информации
Сегодня стало известно, что руководство американского бренда Apple объявило о планах увольнять тех сотрудников, которые будут уличены в попытке распространения засекреченной информации. В частности, теперь данным меморандумом будут пользоваться для того, чтобы сохранять скрытыми те данные, которые не должны быть оглашены раньше времени.
Примечательно, за прошлый год Apple выявили около 30 сотрудников, которые все же смогли распространить сведения, имеющие отношение к тайне компании. Половина из них были уволены, тогда как 12 человек в том числе были переданы сотрудникам правоохранительных органов. В связи с нынешними изменениями руководство Apple намерено усилить степень защиты данных, выдерживая зашифрованными любую информацию вплоть до официальной презентации очередного гаджета.
Одной из наиболее ярких ситуаций «слива» данных о новых моделях стали Apple Watch и iPhone X, которые практически полностью рассекретились задолго до официальной премьеры. С учетом введенных правил теперь у сотрудников американского бренда существенно изменится отношение к тому, чтобы в дальнейшем каким-либо образом представлять сведения, касающиеся будущих новинок.
Примечательно, за прошлый год Apple выявили около 30 сотрудников, которые все же смогли распространить сведения, имеющие отношение к тайне компании. Половина из них были уволены, тогда как 12 человек в том числе были переданы сотрудникам правоохранительных органов. В связи с нынешними изменениями руководство Apple намерено усилить степень защиты данных, выдерживая зашифрованными любую информацию вплоть до официальной презентации очередного гаджета.
Одной из наиболее ярких ситуаций «слива» данных о новых моделях стали Apple Watch и iPhone X, которые практически полностью рассекретились задолго до официальной премьеры. С учетом введенных правил теперь у сотрудников американского бренда существенно изменится отношение к тому, чтобы в дальнейшем каким-либо образом представлять сведения, касающиеся будущих новинок.
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 10:40