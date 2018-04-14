Apple намерена увольнять сотрудников за утечку информации

Примечательно, за прошлый год Apple выявили около 30 сотрудников, которые все же смогли распространить сведения, имеющие отношение к тайне компании. Половина из них были уволены, тогда как 12 человек в том числе были переданы сотрудникам правоохранительных органов. В связи с нынешними изменениями руководство Apple намерено усилить степень защиты данных, выдерживая зашифрованными любую информацию вплоть до официальной презентации очередного гаджета.Одной из наиболее ярких ситуаций «слива» данных о новых моделях стали Apple Watch и iPhone X, которые практически полностью рассекретились задолго до официальной премьеры. С учетом введенных правил теперь у сотрудников американского бренда существенно изменится отношение к тому, чтобы в дальнейшем каким-либо образом представлять сведения, касающиеся будущих новинок.