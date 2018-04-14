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Владимир Путин потребовал наказания за мешающие врачам действия

Владимир Путин поставил перед правительством задачу по разработке мер привлечения к ответственности тех, кто своими действиями мешает врачам исполнять их долг.
Владимир Путин потребовал наказания за мешающие врачам действия


Кроме этого Путин озадачил соответствующие органы организацией в медвузах обучения по курсам «Медицинская логопедия» и «Нейропсихология», подготовкой предложения о дооснащении детских больниц медоборудованием, а также ремонтом, реконструкцией и строительством новых больниц и клиник. Также президент поручил активно агитировать россиян о необходимости проходить вакцинацию.

Эта инициатива возникла у российского президента после прошедшей в марте встречи с работниками здравоохранения.

Летом прошлого года Госдума предложила нести уголовную ответственность водителям, не пропустившим машину Скорой помощи в случае, если их действия привели к плачевным для пациента последствиям. Через несколько месяцев в Уфе скончался мужчина, до которого врачи не смогли добраться из-за пьяного соседа.
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Общество / Главные новости
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:31
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