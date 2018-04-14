Владимир Путин потребовал наказания за мешающие врачам действия

Кроме этого Путин озадачил соответствующие органы организацией в медвузах обучения по курсам «Медицинская логопедия» и «Нейропсихология», подготовкой предложения о дооснащении детских больниц медоборудованием, а также ремонтом, реконструкцией и строительством новых больниц и клиник. Также президент поручил активно агитировать россиян о необходимости проходить вакцинацию.Эта инициатива возникла у российского президента после прошедшей в марте встречи с работниками здравоохранения.Летом прошлого года Госдума предложила нести уголовную ответственность водителям, не пропустившим машину Скорой помощи в случае, если их действия привели к плачевным для пациента последствиям. Через несколько месяцев в Уфе скончался мужчина, до которого врачи не смогли добраться из-за пьяного соседа.