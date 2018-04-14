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Смартфон Samsung Galaxy S9+ в РФ резко подешевел до 55 тысяч рублей‍

С момента появления новейшего флагмана Samsung Galaxy S9, стоимость более устаревшей модификации снизилась практически в два раза, став более доступной для требовательных любителей современных гаджетов.

Примечательно, ряд экспертов не перестают констатировать, что снижение стоимости произошло не смотря на то, что все технические параметры и возможности Samsung Galaxy S8 до сих пор остаются актуальными и привлекательными. Что касается актуальной модели смартфона, то ее можно приобрести по цене 59,9 тысяч рублей. Более устаревшая модификация имеет 5,8-дюймовый дисплей, 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта встроенной памяти, а также высокопроизводительный 8-ядерный процесс Exynos 8895.

Смартфон Samsung Galaxy S9+ в РФ резко подешевел до 55 тысяч рублей&#8205;


Кроме того, некоторые производители до сих пор выпускают смартфоны, которые по своим техническим параметрам значительно уступают Samsung Galaxy S8, делая его максимально востребованным. Однако это далеко не единственные падения цен, которые коснулись южнокорейкого гиганта. Несколько ранее уже звучали сообщения о неожиданном удешевлении Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+, которые теперь можно приобрести на пять тысяч дешевле от первоначального ценника.
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Добавил: maxran Сегодня, 10:36
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