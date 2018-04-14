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Экс-участница «Дом-2» Елизавета Триандафилиди намерена судится с бывшим мужем

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Елизавета Триандафилиди пожаловалась своим поклонникам на экс-супруга.

Обворожительная блондинка ушла за ворота телестройки несколько месяцев назад, однако до сих пор девушка пользуется повышенным вниманием телезрителей. За Периметром Елизавета уже попыталась устроить свою личную жизнь, однако отношения с Алексеем Чайчицем так и не увенчались успехом.

Экс-участница «Дом-2» Елизавета Триандафилиди намерена судится с бывшим мужем

Вдобавок, несколько дней назад Триандафилиди сообщила своим подписчикам, что ее бывший муж начал настраивать наследницу против нее, поэтому она планирует забрать малышку через суд. Как оказалось, отношения с Чайчицем и проблемы с супругом связаны между собой.

По рассказам экс-участницы, она планировала забрать дочку к себе, после того, как покинула реалити. Однако ее кровинушка начала жаловаться своим родственникам, что мама на самом деле не любит ее, поэтому она не хочет жить с ней. Елизавета в свою очередь уверена, что дочь не могла придумать подобное сама, поэтому заподозрила экс-мужа в настраивании девочки против нее.

Экс-участница «Дом-2» Елизавета Триандафилиди намерена судится с бывшим мужем

Триандафили сообщила своим фанатам, что ее малышка на данный момент проживает в Санкт-Петербурге, куда она поехала, чтобы поздравить дочь с днем рождения. Однако, даже по приезду мамы, наследница отказалась с ней общаться. Лизе пришлось просто вручить подарки дочери и сразу же уехать.

«Он угрожал, что изобьет меня. Мне мою дочку жалко, и я не буду орать и доказывать под окнами ему что-то, потому что у моей дочки и так психика из-за него испорчена. Он показывал ей со мной эфиры неизвестно какие, ребенок мне говорит: «Вот, ты гуляешь»… Она разговаривает не своими словами. Это все происходит давно, никто меня в этом не поддерживает, да и с Лешей мы расстались - в общем, все вместе»,- рассказала девушка фанатам.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:33
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