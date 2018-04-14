Экс-участница «Дом-2» Елизавета Триандафилиди намерена судится с бывшим мужем

«Он угрожал, что изобьет меня. Мне мою дочку жалко, и я не буду орать и доказывать под окнами ему что-то, потому что у моей дочки и так психика из-за него испорчена. Он показывал ей со мной эфиры неизвестно какие, ребенок мне говорит: «Вот, ты гуляешь»… Она разговаривает не своими словами. Это все происходит давно, никто меня в этом не поддерживает, да и с Лешей мы расстались - в общем, все вместе»,- рассказала девушка фанатам.



Обворожительная блондинка ушла за ворота телестройки несколько месяцев назад, однако до сих пор девушка пользуется повышенным вниманием телезрителей. За Периметром Елизавета уже попыталась устроить свою личную жизнь, однако отношения с Алексеем Чайчицем так и не увенчались успехом.Вдобавок, несколько дней назад Триандафилиди сообщила своим подписчикам, что ее бывший муж начал настраивать наследницу против нее, поэтому она планирует забрать малышку через суд. Как оказалось, отношения с Чайчицем и проблемы с супругом связаны между собой.По рассказам экс-участницы, она планировала забрать дочку к себе, после того, как покинула реалити. Однако ее кровинушка начала жаловаться своим родственникам, что мама на самом деле не любит ее, поэтому она не хочет жить с ней. Елизавета в свою очередь уверена, что дочь не могла придумать подобное сама, поэтому заподозрила экс-мужа в настраивании девочки против нее.Триандафили сообщила своим фанатам, что ее малышка на данный момент проживает в Санкт-Петербурге, куда она поехала, чтобы поздравить дочь с днем рождения. Однако, даже по приезду мамы, наследница отказалась с ней общаться. Лизе пришлось просто вручить подарки дочери и сразу же уехать.