В сети появились «живые» фото iPhone X в золотом цвете‍

Несмотря на то, что американские разработчики еще полгода назад подавали документы на сертификацию уникальной модели, однако даже после проведения привычной процедуры на рынке не доступна золотая версия флагмана. В свою очередь, сотрудники бренда до сих пор никак не подтверждают оригинальность представленных снимков, но большинство экспертов уверены, что фотографии абсолютно точные и речь идет действительно о смартфоне в золотом корпусе. В настоящее время активно обсуждаются причины, по которым компания отказалась от выпуска золотой версии смартфона.Некоторые аналитики придерживаются мнения, что отказ от золотого корпуса выражен тем, что имелись некоторые производственные процессы, ограничивающие возможность выпуска в нужном количестве столь уникального смартфона. Однако не исключается, что в будущем производитель все же найдет все необходимое для того, чтобы порадовать своих поклонников новыми модификациями iPhone X в золотистом корпусе.