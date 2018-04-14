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В сети появились «живые» фото iPhone X в золотом цвете‍

Буквально несколько дней назад Федеральная комиссия по связи США поделилась снимками уникального американского смартфона iPhone X, выполненного в золотом корпусе. Однако модификация так и не появилась в продаже.

Несмотря на то, что американские разработчики еще полгода назад подавали документы на сертификацию уникальной модели, однако даже после проведения привычной процедуры на рынке не доступна золотая версия флагмана. В свою очередь, сотрудники бренда до сих пор никак не подтверждают оригинальность представленных снимков, но большинство экспертов уверены, что фотографии абсолютно точные и речь идет действительно о смартфоне в золотом корпусе. В настоящее время активно обсуждаются причины, по которым компания отказалась от выпуска золотой версии смартфона.

В сети появились «живые» фото iPhone X в золотом цвете&#8205;


Некоторые аналитики придерживаются мнения, что отказ от золотого корпуса выражен тем, что имелись некоторые производственные процессы, ограничивающие возможность выпуска в нужном количестве столь уникального смартфона. Однако не исключается, что в будущем производитель все же найдет все необходимое для того, чтобы порадовать своих поклонников новыми модификациями iPhone X в золотистом корпусе.
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Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 10:30
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