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Мужчины более тяжко переносят острую боль по сравнению с женщинами

Американские ученые установили, что мужчины тяжелее переносят вирусные заболевания, сопровождаемые болями, нежели женщины. К таким выводам пришли специалисты клиники Майо после ряда проведенных экспериментов.

Ранее считалось, что женщинам проще переносить острые вирусные заболевания из-за большей занятости: у них имеется множество хлопот по дому, обремененных работой. Мужчина же имеет меньше домашних дел, а потому у него больше свободного времени, и в случае болезни он может дольше лежать в кровати.

Мужчины более тяжко переносят острую боль по сравнению с женщинами


Однако такие предположения не были подтверждены опытным путем. Тогда специалисты клиники Майо, расположенной в Рочестере, решили провести свой эксперимент. В опытах они задействовали грызунов: самок и самцов. Инфицировав животных гриппом, ученые начали следить за их поведением.

Оказалось, что после заражения самцы наиболее тяжко переносили заболевание в отличие от самок. У грызунов мужского пола дольше держалась высокая температура, а на восстановление они тратили намного больше времени, чем самки.
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 12:23
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