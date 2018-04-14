Мужчины более тяжко переносят острую боль по сравнению с женщинами

Ранее считалось, что женщинам проще переносить острые вирусные заболевания из-за большей занятости: у них имеется множество хлопот по дому, обремененных работой. Мужчина же имеет меньше домашних дел, а потому у него больше свободного времени, и в случае болезни он может дольше лежать в кровати.Однако такие предположения не были подтверждены опытным путем. Тогда специалисты клиники Майо, расположенной в Рочестере, решили провести свой эксперимент. В опытах они задействовали грызунов: самок и самцов. Инфицировав животных гриппом, ученые начали следить за их поведением.Оказалось, что после заражения самцы наиболее тяжко переносили заболевание в отличие от самок. У грызунов мужского пола дольше держалась высокая температура, а на восстановление они тратили намного больше времени, чем самки.