Пришельцы тоже решили отметить День космонавтики и посетили МКС
Во время прямой трансляции с МКС исследователю Скотт Уорингу удалось заметить очередное появление НЛО радужной расцветки. Пришельцы тоже решили отметить День космонавтики и посетили станцию.
Объект выбросил из себя шар, который быстро стал приближаться к ее борту, после чего решил скрыться от любопытных глаз. Второй НЛО пробыл в этом месте недолго, однако такие корабли гуманоидов часто появлялись в последнее время на околоземной орбите и были зафиксированы на видео.
Эксперты считают, что внеземные существа, таким образом, посылают землянам сообщения, а потому охотно показывают себя на фото и видео. Они хотят подтвердить свое существование и развенчать мифы людей об одиночестве во Вселенной, только власти стран предпочитают скрывать информацию от общества.
Объект выбросил из себя шар, который быстро стал приближаться к ее борту, после чего решил скрыться от любопытных глаз. Второй НЛО пробыл в этом месте недолго, однако такие корабли гуманоидов часто появлялись в последнее время на околоземной орбите и были зафиксированы на видео.
Эксперты считают, что внеземные существа, таким образом, посылают землянам сообщения, а потому охотно показывают себя на фото и видео. Они хотят подтвердить свое существование и развенчать мифы людей об одиночестве во Вселенной, только власти стран предпочитают скрывать информацию от общества.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:56