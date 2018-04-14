Пришельцы тоже решили отметить День космонавтики и посетили МКС

Объект выбросил из себя шар, который быстро стал приближаться к ее борту, после чего решил скрыться от любопытных глаз. Второй НЛО пробыл в этом месте недолго, однако такие корабли гуманоидов часто появлялись в последнее время на околоземной орбите и были зафиксированы на видео.Эксперты считают, что внеземные существа, таким образом, посылают землянам сообщения, а потому охотно показывают себя на фото и видео. Они хотят подтвердить свое существование и развенчать мифы людей об одиночестве во Вселенной, только власти стран предпочитают скрывать информацию от общества.