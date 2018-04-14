Mitsubishi Pajero постепенно уходит с мирового авторынка
Представители компании Mitsubishi сделали официальное заявление о финальных распродажах в Германии автомобиля модели Pajero. Недавно в немецкие дилерские салоны поступила модификация Final Edition в количестве 1000 единиц.
Автомобиль Mitsubishi Pajero Final Edition японские производители оснастили системой автоматического торможения, круиз-контролем, обогревом передних сидений и 18-дюймовыми колёсными дисками. Стоимость базовой комплектации автомобиля стартует от 37 тысяч евро.
Как сообщается, на японском заводе Pajero Manufacuring 22 февраля начали выпуск финальной модификации автомобиля Mitsubishi Pajero с тремя дверьми.
Стоит отметить, что в 2018 году ни один из российских автосалонов компании Mitsubishi не производил закупки моделей Pajero, причиной этому является слишком низкий спрос на автомобиль.
Автомобиль Mitsubishi Pajero Final Edition японские производители оснастили системой автоматического торможения, круиз-контролем, обогревом передних сидений и 18-дюймовыми колёсными дисками. Стоимость базовой комплектации автомобиля стартует от 37 тысяч евро.
Как сообщается, на японском заводе Pajero Manufacuring 22 февраля начали выпуск финальной модификации автомобиля Mitsubishi Pajero с тремя дверьми.
Стоит отметить, что в 2018 году ни один из российских автосалонов компании Mitsubishi не производил закупки моделей Pajero, причиной этому является слишком низкий спрос на автомобиль.
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Добавил: Алина Сегодня, 19:40