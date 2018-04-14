Mitsubishi Pajero постепенно уходит с мирового авторынка

Автомобиль Mitsubishi Pajero Final Edition японские производители оснастили системой автоматического торможения, круиз-контролем, обогревом передних сидений и 18-дюймовыми колёсными дисками. Стоимость базовой комплектации автомобиля стартует от 37 тысяч евро.Как сообщается, на японском заводе Pajero Manufacuring 22 февраля начали выпуск финальной модификации автомобиля Mitsubishi Pajero с тремя дверьми.Стоит отметить, что в 2018 году ни один из российских автосалонов компании Mitsubishi не производил закупки моделей Pajero, причиной этому является слишком низкий спрос на автомобиль.