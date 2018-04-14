Юрий Дудь назвал Ольгу Бузову «желанной дамой»
Известный журналист Юрий Дудь во время беседы с Бастой признался, что ему нравится внешность певицы Ольги Бузовой, и он даже хотел бы взять у нее интервью.
Дудь стал гостем нового шоу Басты. Журналист ответил на несколько интересующих вопросов, а также рассказал о своем собственном проекте. Рэпер спросил, кого бы Юрий хотел пригласить из звезд для своей программы.
Журналист сообщил, что взял бы интервью у Ольги Бузовой. Дудь считает, что звезда недавно увеличила себе губы, так как за последнее время она стала гораздо привлекательнее и сексуальнее.
Дудь даже признался, что Бузова стала желанной дамой. При этом журналисту было бы интересно поговорить с ней о ее личной жизни, а точнее о ее воздержании от интимной близости с мужчинами. Ведь, по словам Юрия, он сам когда-то переживал нечто подобное.
Стоит добавить, что в список тех, кого журналист хотел бы пригласить на свое шоу, вошли Алла Пугачева, Катя Клэп, Мария Шарапова.
Дудь стал гостем нового шоу Басты. Журналист ответил на несколько интересующих вопросов, а также рассказал о своем собственном проекте. Рэпер спросил, кого бы Юрий хотел пригласить из звезд для своей программы.
Журналист сообщил, что взял бы интервью у Ольги Бузовой. Дудь считает, что звезда недавно увеличила себе губы, так как за последнее время она стала гораздо привлекательнее и сексуальнее.
Дудь даже признался, что Бузова стала желанной дамой. При этом журналисту было бы интересно поговорить с ней о ее личной жизни, а точнее о ее воздержании от интимной близости с мужчинами. Ведь, по словам Юрия, он сам когда-то переживал нечто подобное.
Стоит добавить, что в список тех, кого журналист хотел бы пригласить на свое шоу, вошли Алла Пугачева, Катя Клэп, Мария Шарапова.