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В Уфе пять сотрудников ресторана погибли в колодце

Работники ресторанного комплекса в Уфе погибли, отравившись в колодце неизвестным газом. Подробности и причины трагедии выясняет специально созданная комиссия.
В Уфе пять сотрудников ресторана погибли в колодце


Днем в пятницу на территории ресторана «Пристань» погибли 5 сотрудников. По предварительной версии во время проведения работ один из рабочих упал в канализационный колодец на территории комплекса. К нему поспешили пятеро человек, также работников ресторана, чтобы помочь. Они спустились в люк и там потеряли сознание. Предполагается, что в колодце мог скопиться неизвестный газ, непригодный для дыхания.

В течении 10 минут прибыла помощь в лице сотрудников Скорой помощи и управления гражданской защиты. После всех реанимационных мероприятий удалось спасти одного из пострадавших. Остальные пятеро погибли.

Власти Уфы выразили соболезнования родственникам погибших людей. Следком открыл уголовное производство. Готовятся судмедэкспертизы и другие экспертные анализы для определения причин гибели людей. Свое расследование проводит и управление гражданской защиты.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:30
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