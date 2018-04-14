В Уфе пять сотрудников ресторана погибли в колодце

Днем в пятницу на территории ресторана «Пристань» погибли 5 сотрудников. По предварительной версии во время проведения работ один из рабочих упал в канализационный колодец на территории комплекса. К нему поспешили пятеро человек, также работников ресторана, чтобы помочь. Они спустились в люк и там потеряли сознание. Предполагается, что в колодце мог скопиться неизвестный газ, непригодный для дыхания.В течении 10 минут прибыла помощь в лице сотрудников Скорой помощи и управления гражданской защиты. После всех реанимационных мероприятий удалось спасти одного из пострадавших. Остальные пятеро погибли.Власти Уфы выразили соболезнования родственникам погибших людей. Следком открыл уголовное производство. Готовятся судмедэкспертизы и другие экспертные анализы для определения причин гибели людей. Свое расследование проводит и управление гражданской защиты.