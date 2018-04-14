Сестра Ольги Бузовой боится выходить замуж

«Счастье любит тишину», - не единожды заявляла Анна.

«Наверное, будучи свидетелем распада огромного количества пар и браков, штамп в паспорте утратил для нас былую важность. Когда начинаю дискуссию на эту тему, всегда слышу одни и те же доводы: надо, уверенность друг в друге, подтверждение любви, доказательство преданности и верности. К сожалению, мне не доводилось наблюдать ни одну семейную пару, которая бы сохранила теплые отношения внутри своей ячейки только благодаря штампу. Сколько шикарных свадеб я наблюдала, сколько прекрасных слов и тостов, столько же и тяжелых, мерзких и полных ненависти разводов», - принялась рассуждать брюнетка.

Ни для кого не является секретом, что Анна Бузова довольно скрытный человек. Девушка не только держит в тайне свою личную жизнь, но и весьма редко рассказывает СМИ о своей семье, в частности об Ольге.Как бы то ни было, но иногда пользователям Сети все-таки удается насладиться романтичными фотографиями девушки, на которых она показывает своего молодого человека.Несмотря на то, что Бузова-младшая довольно долго встречается со своим избранником, все-таки оформить отношения девушка не торопиться. Оказывается, что Анна хочет создать настолько крепкую семью, чтобы она просуществовала всю жизнь, а не распалась спустя несколько лет.По словам Бузовой-младшей, она не против брака и обязательно его заключит со своим возлюбленным, однако только тогда, когда будет уверена в своей паре на 1000% и точно не для того, чтобы доказать кому-то искренность их чувств.