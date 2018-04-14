АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Книга Еноха: Загадочный апокриф христиан описал устройство небесного царства с внеземными обитателями из других миров
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Сестра Ольги Бузовой боится выходить замуж

Сестра известнейшей теледивы и исполнительницы Ольги Бузовой рассказала своим подписчикам, почему на самом деле она боится выходить замуж.

Ни для кого не является секретом, что Анна Бузова довольно скрытный человек. Девушка не только держит в тайне свою личную жизнь, но и весьма редко рассказывает СМИ о своей семье, в частности об Ольге.

Сестра Ольги Бузовой боится выходить замуж

Как бы то ни было, но иногда пользователям Сети все-таки удается насладиться романтичными фотографиями девушки, на которых она показывает своего молодого человека.

«Счастье любит тишину», - не единожды заявляла Анна.

Несмотря на то, что Бузова-младшая довольно долго встречается со своим избранником, все-таки оформить отношения девушка не торопиться. Оказывается, что Анна хочет создать настолько крепкую семью, чтобы она просуществовала всю жизнь, а не распалась спустя несколько лет.

«Наверное, будучи свидетелем распада огромного количества пар и браков, штамп в паспорте утратил для нас былую важность. Когда начинаю дискуссию на эту тему, всегда слышу одни и те же доводы: надо, уверенность друг в друге, подтверждение любви, доказательство преданности и верности. К сожалению, мне не доводилось наблюдать ни одну семейную пару, которая бы сохранила теплые отношения внутри своей ячейки только благодаря штампу. Сколько шикарных свадеб я наблюдала, сколько прекрасных слов и тостов, столько же и тяжелых, мерзких и полных ненависти разводов», - принялась рассуждать брюнетка.


Сестра Ольги Бузовой боится выходить замуж

По словам Бузовой-младшей, она не против брака и обязательно его заключит со своим возлюбленным, однако только тогда, когда будет уверена в своей паре на 1000% и точно не для того, чтобы доказать кому-то искренность их чувств.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:58
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгений Петросян впечатлил публику своим образом
Ученые подсчитали, сколько алкоголя не повредит
В аэропорту Мюнхена задержанную россиянку
Екатерина Зиновьева обиделась на подписчиков
Ученые: Строение мозга финансистов оказалось
Виктория Бекхэм порадовала фанатов забавными
Эксперты выяснили, где россияне будут
Во время исследования крепости Узундара ученые
Поклонники сравнили Леонтьева без фирменных
Появились новые шпионские снимки обновленного BMW
Егор Крид получил совет от Нюши
Хейтеры сравнили внешность Ольги Бузовой и
Японская газета выяснила условия Ким Чен Ына для
Мама Майи Донцовой орала матом на Алексея Купина
В Сети обсуждают внезапную смерть участника
Ученые выявили способ перестать переживать за
В Сети опубликовали первые изображения кроссовера
Данила Козловский не приветствует слишком яркие
Екатерина Стриженова в 50 лет в первый раз стала
Apple намерена увольнять сотрудников за утечку
Смартфон Samsung Galaxy S9+ в РФ резко подешевел
Экс-участница «Дом-2» Елизавета Триандафилиди
В сети появились «живые» фото iPhone X в золотом
Ученые: Крестоцветные овощи и корнеплоды могут
Ученые: Метеозависимым людям станет легче из-за
Юрий Дудь назвал Ольгу Бузову «желанной дамой»
Дочь Александра Серова уехала в Рим после
Юлия Такшина воссоединилась с Григорием Антипенко
Медорганизации Москвы получили 32 миллиона
В Швеции создали дорогу для зарядки электрокаров
Просмотреть все новости