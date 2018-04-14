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Обновленный Kia Sportage рассекретили на шпионских фото

Компания Kia приступила к тестированию обновлённого кроссовера Sportage. Накануне в сеть выложили шпионские снимки новинки в спортивной модификации GT Line.

Обновленный Kia Sportage рассекретили на шпионских фото


Судя по обнародованным снимкам, кузов обновлённого кроссовера Kia Sportage кардинальных изменений не получил. У автомобиля появилась модернизированная светодиодная головная оптика, переработанные противотуманные фары, увеличенные воздухозаборники и другая решетка радиатора, а также изменится дизайн задних бамперов и фонарей.

Как сообщалось ранее, в моторной линейке Kia Sportage 2019 модельного года появится система mild hybrid, благодаря которой 48-вольтовый стартер-генератор сможет вырабатывать дополнительную энергию, питая бортовую электронику, помогая во время разгона двигателю внутреннего сгорания, а также перезапускать мотор в цикле Старт-Стоп.

Интерьер нового автомобиля запечатлеть пока не удалось, однако инсайдеры сообщают, что в салоне появятся более качественные материалы отделки и ультрасовременная информационно-развлекательная система с увеличенным сенсорным дисплеем.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:20
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