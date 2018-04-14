Обновленный Kia Sportage рассекретили на шпионских фото

Судя по обнародованным снимкам, кузов обновлённого кроссовера Kia Sportage кардинальных изменений не получил. У автомобиля появилась модернизированная светодиодная головная оптика, переработанные противотуманные фары, увеличенные воздухозаборники и другая решетка радиатора, а также изменится дизайн задних бамперов и фонарей.Как сообщалось ранее, в моторной линейке Kia Sportage 2019 модельного года появится система mild hybrid, благодаря которой 48-вольтовый стартер-генератор сможет вырабатывать дополнительную энергию, питая бортовую электронику, помогая во время разгона двигателю внутреннего сгорания, а также перезапускать мотор в цикле Старт-Стоп.Интерьер нового автомобиля запечатлеть пока не удалось, однако инсайдеры сообщают, что в салоне появятся более качественные материалы отделки и ультрасовременная информационно-развлекательная система с увеличенным сенсорным дисплеем.