В США необычное поведение диких животных насторожило экспертов
Раньше СМИ сообщали о енотах, напугавших американцев своим внешним видом и повадками. Сейчас экспертов насторожили необычное поведение диких животных, замеченное во время наблюдения за особями.
Исследователь из Аризоны опубликовал ролик, в котором показал, как птицы и хищники стали приближаться к людским домам, не боясь их обитателей. Возможно, они интуитивно ощущают приближение большой опасности и пытаются спасти свои жизни. Это может относиться к очередному извержению Йеллоустона или смене магнитных полюсов нашей планеты.
Эксперты не исключают расширение разлома Сан-Андреас и другие катаклизмы, которые пока неизвестны человечеству. Пока они призывают американцев не терять бдительность и быть готовым к наступлению плохих времен для страны.
Исследователь из Аризоны опубликовал ролик, в котором показал, как птицы и хищники стали приближаться к людским домам, не боясь их обитателей. Возможно, они интуитивно ощущают приближение большой опасности и пытаются спасти свои жизни. Это может относиться к очередному извержению Йеллоустона или смене магнитных полюсов нашей планеты.
Эксперты не исключают расширение разлома Сан-Андреас и другие катаклизмы, которые пока неизвестны человечеству. Пока они призывают американцев не терять бдительность и быть готовым к наступлению плохих времен для страны.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:40