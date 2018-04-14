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В США необычное поведение диких животных насторожило экспертов

Раньше СМИ сообщали о енотах, напугавших американцев своим внешним видом и повадками. Сейчас экспертов насторожили необычное поведение диких животных, замеченное во время наблюдения за особями.

В США необычное поведение диких животных насторожило экспертов


Исследователь из Аризоны опубликовал ролик, в котором показал, как птицы и хищники стали приближаться к людским домам, не боясь их обитателей. Возможно, они интуитивно ощущают приближение большой опасности и пытаются спасти свои жизни. Это может относиться к очередному извержению Йеллоустона или смене магнитных полюсов нашей планеты.



Эксперты не исключают расширение разлома Сан-Андреас и другие катаклизмы, которые пока неизвестны человечеству. Пока они призывают американцев не терять бдительность и быть готовым к наступлению плохих времен для страны.
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В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:40
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