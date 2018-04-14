В США необычное поведение диких животных насторожило экспертов

Исследователь из Аризоны опубликовал ролик, в котором показал, как птицы и хищники стали приближаться к людским домам, не боясь их обитателей. Возможно, они интуитивно ощущают приближение большой опасности и пытаются спасти свои жизни. Это может относиться к очередному извержению Йеллоустона или смене магнитных полюсов нашей планеты.Эксперты не исключают расширение разлома Сан-Андреас и другие катаклизмы, которые пока неизвестны человечеству. Пока они призывают американцев не терять бдительность и быть готовым к наступлению плохих времен для страны.