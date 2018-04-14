Доход Татьяны Навки в 14 раз превышает заработок Дмитрия Пескова

Пользователи Сети во всю обсуждают новость о том, что в семье Татьяны Навки и Дмитрия Пескова жена зарабатывает в 14 раз больше мужа. Такие данные стали известны после обнародования на сайте кремля обязательных отчётных данных за прошедший 2017 год. Так, оказалось, что годовой доход пресс-секретаря президента РФ немного превысил отметку в 14 миллионов рублей, а вот фигуристка получила около 200 миллионов.Фолловеры не сомневаются в том, что у супругов не возникает никаких проблем из-за такой разницы в заработанных суммах, ведь Дмитрий Песков занимает одну должность, а вот его жена известна публике не только, как фигуристка, но также и актриса мюзикла «Руслан и Людмила». Знаменитость часто соглашается на сотрудничество с популярными брендами, имея на рекламе довольно неплохие деньги.