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Доход Татьяны Навки в 14 раз превышает заработок Дмитрия Пескова

Пользователи Сети узнали о том, что доход Татьяны Навки за год в 14 раз превышает заработок супруга. На сайте Кремля обнародованы официальные данные, согласно которым Дмитрий Песков в течение 2017 года получил чуть более 14 миллионов рублей.

Доход Татьяны Навки в 14 раз превышает заработок Дмитрия Пескова

Пользователи Сети во всю обсуждают новость о том, что в семье Татьяны Навки и Дмитрия Пескова жена зарабатывает в 14 раз больше мужа. Такие данные стали известны после обнародования на сайте кремля обязательных отчётных данных за прошедший 2017 год. Так, оказалось, что годовой доход пресс-секретаря президента РФ немного превысил отметку в 14 миллионов рублей, а вот фигуристка получила около 200 миллионов.

Фолловеры не сомневаются в том, что у супругов не возникает никаких проблем из-за такой разницы в заработанных суммах, ведь Дмитрий Песков занимает одну должность, а вот его жена известна публике не только, как фигуристка, но также и актриса мюзикла «Руслан и Людмила». Знаменитость часто соглашается на сотрудничество с популярными брендами, имея на рекламе довольно неплохие деньги.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:00
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