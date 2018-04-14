Опубликован короткий список претендентов на Международную Букеровскую премию
В список опять вошли бывшие обладатели премии – Ласло Краснахоркаи из Венгрии и писательница из Южной Кореи Хан Канг.
Жюри Международной Букеровской премии опубликовало короткий список претендентов на премию 2018 года.
В перечень попали двое бывших призеров – венгерский автор Ласло Краснахоркаи с книгой The World Goes On (2015) и южнокорейская писательница Хан Канг с романом The White Book (2016).
На премию также претендуют француженка Виржиня Депант с книгой Vernon Subutex 1; испанский писатель Антонио Муньос Молина с книгой Like a Fading Shadow; поэт Ахмед Саадави с работой Frankenstein in Baghdad из Ирака; писательница и поэтесса из Польши Ольга Токарчук с романом Flights.
Жюри Международной Букеровской премии опубликовало короткий список претендентов на премию 2018 года.
В перечень попали двое бывших призеров – венгерский автор Ласло Краснахоркаи с книгой The World Goes On (2015) и южнокорейская писательница Хан Канг с романом The White Book (2016).
На премию также претендуют француженка Виржиня Депант с книгой Vernon Subutex 1; испанский писатель Антонио Муньос Молина с книгой Like a Fading Shadow; поэт Ахмед Саадави с работой Frankenstein in Baghdad из Ирака; писательница и поэтесса из Польши Ольга Токарчук с романом Flights.
Культура
Добавил: George21 Сегодня, 19:00