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Опубликован короткий список претендентов на Международную Букеровскую премию

В список опять вошли бывшие обладатели премии – Ласло Краснахоркаи из Венгрии и писательница из Южной Кореи Хан Канг.

Опубликован короткий список претендентов на Международную Букеровскую премию


Жюри Международной Букеровской премии опубликовало короткий список претендентов на премию 2018 года.
В перечень попали двое бывших призеров – венгерский автор Ласло Краснахоркаи с книгой The World Goes On (2015) и южнокорейская писательница Хан Канг с романом The White Book (2016).

На премию также претендуют француженка Виржиня Депант с книгой Vernon Subutex 1; испанский писатель Антонио Муньос Молина с книгой Like a Fading Shadow; поэт Ахмед Саадави с работой Frankenstein in Baghdad из Ирака; писательница и поэтесса из Польши Ольга Токарчук с романом Flights.
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Культура
Добавил: George21 Сегодня, 19:00
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