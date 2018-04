Опубликован короткий список претендентов на Международную Букеровскую премию

Жюри Международной Букеровской премии опубликовало короткий список претендентов на премию 2018 года.В перечень попали двое бывших призеров – венгерский автор Ласло Краснахоркаи с книгой The World Goes On (2015) и южнокорейская писательница Хан Канг с романом The White Book (2016).На премию также претендуют француженка Виржиня Депант с книгой Vernon Subutex 1; испанский писатель Антонио Муньос Молина с книгой Like a Fading Shadow; поэт Ахмед Саадави с работой Frankenstein in Baghdad из Ирака; писательница и поэтесса из Польши Ольга Токарчук с романом Flights.