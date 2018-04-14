Audi R8 RWS проходит первые тесты без камуфляжа

Внешний вид авто презентовали несколько месяцев назад. Авто выпустят в кузове универсала, купе с полным приводом. Премиальный пакет опций стоит около $7 000. Он в себя включает освещение дверных проемов, автоматические верхние балки, обшивку салона из качественной натуральной кожи, современную аудиосистему типа Bang & Olufsen. Каждая версия по умолчанию будет иметь парк-троник, центральный замок, климат-контроль. Всеми вышеперечисленными функциями управлять можно при помощи специального приложения в смартфоне.Авто стало более строгим благодаря появлению тонкой оптики. Практически без изменений осталась радиаторная решётка. Audi R8 RWS станут поставлять в Соединённых Штатах в трех вариантах. Начало продаж авто запланировано на 2-ю половину текущего года.