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Audi R8 RWS проходит первые тесты без камуфляжа

Стоимость Audi R8 RWS составит $141 000. Представители компании отмечают, что на сегодняшний день авто проходит без камуфляжа первые дорожные тестирования.

Audi R8 RWS проходит первые тесты без камуфляжа


Внешний вид авто презентовали несколько месяцев назад. Авто выпустят в кузове универсала, купе с полным приводом. Премиальный пакет опций стоит около $7 000. Он в себя включает освещение дверных проемов, автоматические верхние балки, обшивку салона из качественной натуральной кожи, современную аудиосистему типа Bang & Olufsen. Каждая версия по умолчанию будет иметь парк-троник, центральный замок, климат-контроль. Всеми вышеперечисленными функциями управлять можно при помощи специального приложения в смартфоне.

Авто стало более строгим благодаря появлению тонкой оптики. Практически без изменений осталась радиаторная решётка. Audi R8 RWS станут поставлять в Соединённых Штатах в трех вариантах. Начало продаж авто запланировано на 2-ю половину текущего года.
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:50
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